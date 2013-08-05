عدول کاربران از استاندارد جاده ها منجر به حادثه رانندگی می شود

محمود ایران پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه در هر کشوری محور توسعه و پیشرفت محسوب می شود در گیلان نیز به دلیل قابلیت های گردشگری و کشاورزی که از مولفه های مهم این استان به شمار می رود، راه از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وی اظهارداشت: در تلفات جاده ای سه عامل خطای انسانی، غیر استاندارد بودن خودرو ها و غیر ایمن بودن راه ها موثر است بنابراین با ایمن سازی راه ها و از بین بردن عوامل تصادف جاده ای می توان بسیاری از این تلفات، مرگ و میر را کاهش داد.

مدیر راهداری راه و شهرسازی گیلان گفت: بر اساس نرم جهانی برای نگهداری هر مستحدثه اعم از راه و ساختمان بین سه تا شش درصد هر ساله اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: تخصیص ناچیز هر ساله اعتبارات ضربه مهلکی به نگهداری و ایمن سازی راه ها وارد می سازد بنابراین برای رفع این مشکل نیاز به تدبیر اساسی است.

ایران پرست با اعلام اینکه در حاشیه جاده های گیلان مستحدثات و اماکن مسکونی زیادی وجود دارد، اظهارداشت: این حاشیه نشینی خود معضلی برای کاربران جاده ها است.

وی همچنین تاکید کرد: توسعه شهرها در گیلان باید شعاعی و در عمق نه در حاشیه جاده ها باشد.

مدیر راهداری راه و شهرسازی گیلان گفت: قبل از انقلاب کمتر 10 درصد راه های روستایی استان دارای آسفالت بود اما به برکت نظام جمهوری اسلامی این رقم هم اکنون افزون بر 42 درصد است.

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای آسفالت جاده های مناطق گردشگری همواره در اولویت این مدیریت بوده است، یادآورشد: این خطه از شمال کشور دارای جلوه های بی نظیر گردشگری است.