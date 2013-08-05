تامین آب و برق طرح توسعه سنگ آهن سنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی از تامین آب و برق طرح های توسعه سنگ آهن سنگان خبر داد و گفت: تامین آب و برق طرح های توسعه ای (كارخانه های كنسانتره و گندله) مجتمع سنگ آهن سنگان تامین می شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، تامین آب مورد نیاز به عنوان یكی از زیرساخت های لازم در مجتمع سنگ آهن سنگان به صورت كوتاه مدت و میان مدت از طریق منابع آب موجود و نیز حوزه های همجوار دشت زوزن، نمكزار، خواف، گیسور و رودخانه هریر رود تامین می شود.

وی ادامه داد: هزینه احداث زیرساخت های آب توسط ایمیدرو و شركت های سرمایه گذار (فولاد مباركه، فولاد خراسان، بنیاد مستضعفان و توسعه بانک ملی) تامین خواهد شد. به گفته امینی، به صورت درازمدت نیز مطالعات آب بین حوزه ای نظیر آب دریای خزر - دریای عمان یا كشورهای همجوار برای تامین آب این طرح ها انجام می شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به تدوین نقشه راه تامین برق كارخانجات كنسانتره و گندله در منطقه سنگان با حضور مسئولان استانداری خراسان رضوی و برق منطقه ای، نمایندگان شركت های سرمایه گذار تصریح كرد: تامین برق مورد نیاز دوران ساخت و بهره برداری این منطقه در 2 مرحله شامل ایجاد پست موقت و نیز تامین 300 مگاوات برق، از طریق برق منطقه ای انجام خواهد شد.

امینی ادامه داد: هزینه مطالعات و احداث پست برق و خطوط انتقال پس از تایید مشاور توسط شركت های سرمایه گذار و ایمیدرو و همچنین واگذاری زمین صورت خواهد پذیرفت.