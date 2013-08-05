مدیران در هزینه کرد اعتبارات نگاه ریاضتی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گلرو بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان اظهارکرد: سال گذشته سال بسیار سختی در حوزه اعتباری بود.

وی ادامه داد: با همراهی معاونت برنامه ریزی استانداری توانستیم با جابجایی و بالا بردن تخصیص اعتبارات هزینه ای در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موفق عمل کنیم.

وی بیان داشت: احساس می کنیم در دستگاه ها نگاهی وجود دارد که دوره ریاضت تمام شده و متاسفانه امسال هزینه های اضافی را در برخی دستگاه شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی استان شروع به برگزاری برخی همایش ها و جلسات غیر ضرور کرده اند، تصریح کرد: مدیران این را بدانند که محدودیت ها روز به روز بیشتر می شود و در هزینه کرد اعتبارات باید دقت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود اعتباری تا این لحظه هنوز حل نشده است، ادامه داد: وضعیت خوبی نسبت به گذشته نداریم و مدیران باید نهایت صرفه جویی و اولویت بندی را در هزنه اعتبارات داشته باشند.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش ها باید با تصویب شورای برنامه ریزی استان باشد، افزود: از برگزاری جلسات و همایشها که در توسعه و اجرای کارها موثر نیستند باید جلوگیری شود.

گلرو با بیان اینکه در اعتبارات هزینه ای اولویت اول با پرداخت حقوق کارکنان است، گفت: حقوق کارکنان با کسری بسته شده و مدیران باید افزایش حقوق را با صرفه جویی در سایر هزینه ها پرداخت کنند.