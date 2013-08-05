حل اختلاف 250 هزار هكتاري اوقاف و منابع طبيعي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعيل حسيني مقدم عصر دوشنبه در نشست مشترك اداره ثبت اسناد و اداره اوقاف فارس با بيان اينكه برخي ضد موقوفه و وقف هستند اظهار داشت:بسياري براي موقوفات كيسه ها دوخته اند.



وي ادامه داد: آيه282 سوره بقره يك مبناي بسيار خوب براي ارزشمندي كار ثبت است.



مديركل اوقاف و امور خيريه استان فارس بيان داشت: اگر اوقاف املاك خود را ثبت كرده بود ميزان املاكش دو برابر موقوفه امروز بود و لي چون ثبت نكرده به بهانه هاي مختلف از دستش بيرون آورده اند.

حجت الاسلام حسيني مقدم ادامه داد: كيسه دوختن براي املاك مربوط به گذشته نيست و در حال حاضر هم اگز غفلتي صورت گيرد املاك وقفي را از وقف خارج مي كنند.



وي اضافه كرد: مباركترين نوع ملكيت ملك وقف است چرا كه تا ابد در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان فارس تاكيد كرد: ملكي كه وقف مي شود در مسير مصالح جامعه بيمه مي شود و داشتن سند براي آن وقف كاري حياتي است



516هكتار از اراضي موقوفه فارس سند دار شدند

مدير كل ثبت اسناد فارس نیز گفت: در سال گذشته 292 مورد سند مالكيت برابر با 516 هكتار از اراضي موقوفه در استان فارس سند دار شدند كه اين روند جهشي و خوبي است.



عبدالحسين رامشي تصريح كرد: براي هشت هزار رقبه اوقاف در فارس سند ماليت صادر شده است.



وي با بيان اينكه دو واحد ثبتي در استان بيشترين تعداد سند مالكيت را داشته اند اظهار داشت: لارستان با صدور 66 سند مالكيت اول و شهرستان مهر با 23 سند مالكيت در رده دوم قرار دارد.



مدير كل ثبت اسناد فارس بيان كرد: تعداد498 رقبه آماده صدور سند مالكيت در واحدهاي ثبتي است كه در بوانات41 سند آماده و با پرداخت هزينه هاي قانوني تا پايان مرداد ماه صادر مي شود.