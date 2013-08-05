قاسمی: احداث پالايشگاه مناسب زمينه فرآوري بيش از پيش مواد نفتي را فراهم می كند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمي عصر دوشنبه در مراسم آغاز عمليات اجرايي پالايشگاه ۸۰هزار بشكه اي نفت زنجان افزود: ایران داری پتانسیل های فراوان و مطلوب در زمینه نفت و گاز است که با توجه به این امز باید توجه ویژه به فرآورده های نفتی صورت بگیرید.

وی ادامه داد: فرآوري بيش از پيش محصولات نفتي مي تواند ارزش افزوده بيشتر و بدنبال آن اشتغالزايي را به همراه داشته باشد.



وی با بیان اینکه ايران كشوري سرشار از منابع نفت و گاز محسوب مي شود و همه مردم بايد از منافع اقتصادي آن بهره مند شوند افزود: احداث پالايشگاه و پتروشيمي در اقصي نقاط كشور مي تواند با ايجاد زمينه اشتغال و رونق اقتصادي منافع نفتي كشور را نصيب همه مردم كند.



قاسمی ادامه داد: احداث پالایشگاه می تواند گام مهم و اساسی در توسعه منطقه داشته باشد و این امر گام مهم در زمینه توسعه اشتغال است.



وی با بیان اینکه پالايشگاه ۸۰هزار بشكه اي نفت زنجان می تواند نقش مهم و تالثیرگذار در توسعه منطقه داشته باشد افزود: احداث پالايشگاه زنجان از جمله فرصت هايي است كه مي تواند با انتقال نفت خام از خوزستان در جنوب كشور به اين استان در شمال كشور رونق اقتصادي بسياري به همراه داشته و مردم زنجان را از منافع نفتي بهره مند سازد.



وزیر نفت ادامه داد: پالایشگاه نفت زنجان خوراک خود را از طریق خط لوله از خوزستان تامین خواهد کرد و این پالایشگاه علاوه بر تامین نیاز مواد نفتی استان نیاز استانهای همجوار را نیز تامین خواهد کرد.

قاسمی افزود: با احداث اين پالايشگاه علاوه بر تامين نياز زنجان به سوخت بنزين، نفت سفيد و گازوييل زمينه توليد و تامين انرژي مورد نياز استانهاي همجوار نيز فراهم مي شود.



وی با بیان اینکه فرآوردهای نفتی باید با فرآوری های صورت گرفته دارای ارزش افزوده شود افزود: تامين خوراك و سرمايه گذاري ۲۰درصدي اين پالايشگاه مهمترين حمايت وزارت نفت در كنار تسهيل زمينه آغاز عمليات اجرايي آن است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه احداث پروژه پالایشگاه زنجان توسعه و پیشرفت منطقه را به دنبال خواهد داشت افزود: پالایشگاه زنجان برای 500 تا 600 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد کرد.

پروژه پالایشگاه نفت یک پروژه 5 ساله است و اعتبار در نظر گرفته شده برای این پالایشگاه مبلغ 2700 میلیارد تومان است که پیمانکار آن تعیین نشده، ولی بخش خصوصی مشخص شده است و طرح این پالایشگاه یورو 4 است.