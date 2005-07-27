نيروهاي لهستاني در عراق باقي مي مانند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع آگاه در دفتر نخست وزيرعراق اعلام كردند : ماريك بيلكا نخست وزير لهستان پس از ورود غيرمنتظره خود به عراق ، با ابراهيم جعفري نخست وزير اين كشور ديدار و به گفتگو پرداخت.

دراين ديداركه طي آن كنفرانس مطبوعاتي مشتركي برگزار شد ابراهيم جعفري با همتاي لهستاني خود به بررسي تحكيم روابط بين دو كشور پرداخت به طوري كه دراين ديدارنخست وزيرلهستان كه براي دومين بارپس ازسقوط نظام رژيم سابق بعث ازعراق ديدن مي كرد ، همكاري خود را با اين كشور در تمامي زمينه ها ابراز كرد.

وي درادامه با اشاره به حضورنيروهاي لهستاني درعراق گفت : ما بر ضرورت چند برابرشدن تلاش اين نيروها به منظور آموزش نيروهاي عراقي تاكيد داريم تا زماني كه عراقي ها بتوانند درنزديكترين زمان ممكن امنيت را دركشورخود برقرار كنند.

دراين كنفرانس مطبوعاتي همچنين ابراهيم جعفري تصريح كرد : نخست وزير لهستان تصميم دارد تا دراستان واسط درجنوب بغداد چند مدرسه تاسيس كند.

وي با اشاره به موعد عقب نشيني نيروهاي لهستاني ازعراق گفت : لهستاني ها بسيار راغب هستند تا آن زمان كه نيروهاي عراقي مسئوليت برقراري امنيت درعراق را برعهده گرفتند، از اين كشورعقب نشيني كنند.

دراين كنفرانس مطبوعاتي مشترك ضمن آنكه به مساله برقراري امنيت و پديده تروريسم درعراق پرداخته شد ، بر اين موضوع تاكيد شد كه پديده تروريسم فقط مشكل كشورعراق نيست بلكه طبل هاي تروريسم درحال حاضر درتمامي كشورهاي جهان كوبيده مي شود.

درادامه اين سخنان نخست وزيرلهستان خاطر نشان ساخت ما مصصم هستيم كه نيروهاي لهستاني را درعراق نگه داريم. وي در عين حال افزود نيروهاي لهستاني با بازگشت امنيت درعراق ، دراين كشورخواهند ماند تا درآينده به آموزش نيروهاي عراقي بپردازند.

درپايان اين كنفرانس كه جمعي از وزاري دوكشورحضورداشتند يادداشت تفاهماتي به امضاي وزراي امورخارجه و فرهنگ اين دو كشور رسيد.

شايان ذكراست لهستان كه ازهم پيمانان واشنگتن درحمله به عراق شمارمي رود ، كنترل و نظارت جنوب بغداد را برعهده دارد.

همچنين ورشو پس ازبرگزاري انتخابات 30 ژانويه عراق ، نيروهاي خود را دراين كشور را از 2400 تن به 1400 تن كاهش داد.

اين درحالي است كه روزدوشنبه ، الكساندر كواشينفسكي رييس جمهوري لهستان اعلام كرد آمريكا طرح لهستان را براي خروج 1700 تن ازسربازان لهستاني ازعراق در ابتداي سال آينده ميلادي پذيرفته است.

يادآورمي شود 30 سرباز لهستاني نيز از زمان حضور نيروهاي اين كشور درعراق تاكنون به قتل رسيده اند. نظرسنجي هاي به عمل آمده در لهستان ازمخالفت بيش از 70 درصد از شهروندان اين كشور با استقرار نيرو در عراق حكايت دارد.