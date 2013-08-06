نظم در پروازهای فرودگاه سنندج رضایت مردم را به دنبال دارد/ گسترش پروازها شاخص توسعه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه دوشنبه در مراسم تاسیس شرکت هواپیمایی کردستان از شرکت های هواپیمایی کشور خواست در راستای برقراری پروازهای داخلی و خارجی از طریق فرودگاه سنندج اقدام کنند و اظهار داشت: انتظار می رود شرکت های هواپیمایی با نشان کردستان در آسمان کشور تردد کنند و از مسئولان شرکت های هواپیمایی خواست در این زمینه استان کردستان را کمک کنند.

وی یکی از زیرساخت های توسعه همه جانبه استان را گسترش فرودگاه و پروازها دانست و افزود: از شرکت های هواپیمایی درخواست افزایش پروازهای داخلی و حتی خارجی از طریق این فرودگاه را داریم.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه بسیاری از پروازها به دلیل تحریم قطعات از سوی دنیای استکبار و فشار وارده از این ناحیه با مشکل مواجه است، ادامه داد: انجام پروازها در شرایط فعلی قابل تقدیر است و مجموعه مدیریتی استان کردستان آماده هرگونه حمایت و همکاری با شرکت های هواپیمایی است.

شهبازی با اشاره به تحریم قطعات هواپیما از سوی دشمنان ملت ایران یادآور شد: این تحرم ها نتوانسته خللی در ارائه خدمات توسط شرکت های هواپیمایی در کشور ایجاد کند که این جای قدردانی از مدیران شرکت های هواپیمایی دارد و با وجود اینکه دشمنان هدف از تحریم ها را فشار به نظام و نه مردم اعلام می کنند در حالیکه ملت ایران در قبال این تحریم ها بیشترین آسیب را دیده است.

وی با بیان اینکه کردستان، نخستین استانی است که طرح تاسیس شرکت هواپیمایی غرب کشور در آن پایه ریزی می شود، بیان کرد: با توکل به خدا و انجام اقدامات لازم ظرفیت نمونه شدن در این حوزه را داریم و با وجود افراد ارزشمند و کاری در مجموعه استان امیدواریم با تاسیس این شرکت شاهد پروازهای روزانه هواپیما از کردستان به سایر نقاط کشور و حتی خارج از مرزها باشیم.

استاندار کردستان همچنین به خریداری دو فروند هواپیما از سوی بانک ملی استان کردستان اشاره کرد و گفت: با ورود این دو فروند به ناوگان هوایی استان، مشکلات تردد هوایی استان کردستان تا حدی برطرف می شود.

شهبازی با اشاره به روند توسعه استان کردستان افزود: تقویت حوزه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل هوایی منجر به شتاب در روند توسعه استان می شود و مردم کردستان لیاقت خدمت بهتر و بیشتری دارند و دولت تمام تلاش خود را باید صرف توسعه و آبادانی کردستان کند و در این راستا نیازمند همکاری بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر لزوم وجود تعامل در اجرای کارها، اظهار داشت: امیدواریم ثمرات مثبت تاسیس این شرکت در آینده ای نزدیک شامل حال استان شود.