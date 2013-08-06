فعالیت 20مشاور در مراکز انتخاب رشته آموزش و پرورش سمیرم

اسماعیل آقائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اعلام نتایج آزمون سراسری مراکز انتخاب رشته آزمون سراسری این اداره در مدرسه نیرومند و مرکز مشاوره سمیرم ایجاد و در خصوص نحوه انتخاب رشته به دانش آموزان مشاوره می دهد.

وی افزود: امسال پایگاه های مذکور به مدت شش روز پذیرای متقاضیان انتخاب رشته هستند.

آقائی با بیان اینکه علاقه داوطلب، زیرگروه ه، تراز کل رتبه داوطلب در کشور، منطقه و قطب، بازار کار، ظرفیت دانشگاه ها و همچنین ظرفیت های بومی ملاک انتخاب رشته خواهد بود،اظهارداشت: اجرای این برنامه درکمک به تصمیم گیری صحیح برای انتخاب رشته دانش آموزان موثر است.

آقائی در ادامه از بکارگیری بیست نفر مشاور برای پایگاه های انتخاب رشته آزمون سارسری امسال خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان انتخاب رشته برای کسب هر گونه اطلاع بیشتر با مراجعه حضوری یا تماس با شماره های 03223222449 و 03223223031 تماس حاصل نمایند.