نقاط یادمانی غرب و شمال غرب کشور بازسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ادیبی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته های کشوری زائرین کاروان ها، یادمان ها و خادمین راهیان نور اظهار داشت: کردستان جایگاه حماسه های بزرگ است و نیاز است دلاور مردی های آنها به دنیا معرفی شود.

وی افزود: نیاز است حرکت راهیان نور در طول سال تقویت شود و این امر مستلزم حمایت همه مسئولان و بخش های دولتی است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور بیان کرد: نیاز است برای جذب راهیان نور و توسعه زیرساختهای مناطق عملیاتی فرهنگ سازی های مناسبی در استان و کل کشور صورت گیرد.

ادیبی یادآور شد: در حال حاضر 50 یادمان دفاع مقدس در سطح کشور نیازمند احیا و مرمت است و باید در اولین فرصت بازسازی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به عملیات گسترده و مهمی که در نقاط غرب و شمال غرب کشور انجام شده است نیاز است کارهای جهادی در راستای توانمند سازی نقاط عملیاتی و یادمانی برداشته شود.

دبیر ستاد راهیان نور کشور گفت: حفظ یاد و خاطره شهدا و توسعه هر چه بیشتر راهیان نور یکی از تاکیدات اصلی مقام معظم رهبری است که باید در راستای اجرایی شدن این فرمایشات تمام توان خود را به کار گیریم.

ادیبی اظهار داشت: بیش از سه هزار نقطه حماسی در کردستان وجود دارد که نیازمند معرفی و بستر سازی مناسب برای معرفی آن به دنیا است.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد احیا مناطق عملیاتی و توسعه راهیان نور در کردستان باشیم.