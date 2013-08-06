3600 زندانی جرایم غیرعمد طی 12 سال در گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در نشست مسئولان ستاد دیه استان افزود: در این مدت 330 ميليارد ريال تخفيف نيز از شاكيان گرفته شده است.

وی گفت: هم اکنون 478 زنداني محكوم مالي و غير عمد در استان داریم كه براي آزادي اين تعداد به هشت ميليارد تومان اعتبار نياز است.

رئيس كل دادگستري استان با بیان این که باید نگاه جامعه نسبت اعمال مجازات حبس تغییر کند گفت: خوشبختانه در يكي دو سال اخير در زمينه كم كردن ورودي به زندان در اين گونه جرايم پيشرفت هاي خوبي داشته ايم.

به گفته فاضليان، تغيير نگرش قضات نسبت به گذشته و شناخت بيشتر آنان نسبت به جرايم غير عمد و اجرای قانون جدید مجازات های اسلامی از مهمترين عوامل كاهش ورودي به زندان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار بالای تصادفات را یکی از مهم ترین معضلات استان برشمرد و گفت: 20 درصد زندانیان جرایم غیرعمد استان را افراد ناتوان در پرداخت دیه تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: بر طرف كردن مشكلات فني در خودروها، ايمن سازي جاده ها و اصلاح برخي از قوانين از جمله راهكار هاي كاهش ورودي به زندان ها در جرايم غير عمد است.

وی در ادامه گفت : استفاده مردم در معاملات از نظر كارشناسان حقوقي، بازنگری و چاره اندیشی در واگذاری دسته چک در سيستم بانكي كشور و نهادینه کردن استفاده از شروط ضمن عقد به جای استفاده از مهریه های بالا مي تواند از افزایش جمعیت زندان های استان جلوگیری کند.