باند سارقان قطعات درون خودرو در شهرستان ممسني منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي شهرستان ممسني با اعلام اين خبر گفت: به دنبال وقوع چند مورد سرقت درون خودرو در سطح شهرستان، موضوع دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار ماموران پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ داوود امجدي گفت: با تلاش هاي شبانه روزي ماموران و انجام اقدامات اطلاعاتي سارقان شناسايي و هنگامي كه آنها با يك دستگاه خودرو پرايد در حال سرقت بودند مشاهده شدند.

وي ادامه داد: زماني كه ماموران قصد متوقف كرده خودرو و دستگيري سارقان را داشتند آنها كه سه نفر بودند، بدون توجه به فرمان ايست ماموران اقدام به فرار كه پس از مسافتي تعقيب و گريز خودرو متوقف و سارقان دستگير شدند.در تحقيقات صورت گرفته از سارقان به نام هاي "ش- ب"، "د- ب" و "م- ر" تعداد هفت فقره سرقت درون خودرو با همدستي افراد ديگري به نام هاي "ف- ب" و "م- ط" از آنها كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني تصريح كرد: صحنه هاي سرقت بازسازي و تحقيقات بيشتر در خصوص دستگيري دو متهم ديگر همچنان ادامه دارد.

دستگیری سارق منزل در شيراز

سارق منزل با 10 فقره سرقت در شيراز دستگير شد.

يكي از شهروندان به ماموران كلانتري جام جم شيراز مراجعه و اظهار كرد زماني كه به اتفاق خانواده جهت سر کشي به منزل بستگان خود رفته بوده پس از مراجعت متوجه مي شود منزلش واقع در خيابان نارون مورد سرقت واقع شده است.

در ادامه پرونده به پليس آگاهي ارسال و با انجام اقدامات فني و اطلاعاتي ماموران متوجه شدند سارق به نام "ح – ك" 25 ساله اهل و ساكن بخش قائميه از توابع شهرستان كازرون است.

تيمي از کارآگاهان با اخذ نيابت قضائي، به شهرستان كازرون اعزام و در يک عمليات منسجم سارق را در قائميه دستگير و به آگاهي منتقل كردند.در تحقيقات انجام شده 10 فقره سرقت منزل در سطح شهرستان شيراز از وي كشف و مشخص شد وي مقاديري از طلاجات مسروقه را به شخصي به نام "م – د" فروخته که اين مالخر نيز دستگير و به خريد اموال مسروقه اقرار كرد.

صحنه هاي سرقت بازسازي، مالباختگان شناسایي و هردو نفر با قرار قانوني راهي زندان شدند.