سلامت بايد اولويت دولت يازدهم باشد/ شرط موفقیت وزیر بهداشت

دكتر رضا ملك زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرط موفقيت هر فردي كه بخواهد وزير بهداشت شود حمايت دولت و مجلس از او براي عبور ار چالشهاي زياد در اين حوزه است، چون دكتر هاشمي نيز مورد احترام جامعه پزشكي بوده و توانايي هاي لازم براي عبور از اين چالشها را دارد.

وي ادامه داد: وزیر پیشنهادی از جمله افراد مورد احترام جامعه پزشكي است و بر كار گروهي به خوبي واقف است و در مدت دبيري شوراي آموزشي پزشكي، تخصصي و رياست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم اين امر را ثابت كرده است.

ملك زاده بيان داشت: حوزه نظام سلامت در زمينه نيروي انساني، زيرساختها، نظام غني شبكه، بيماستان و دانشگاهها از توامندي ها و استعدادهاي زيادي برخوردار است ولي به دليل اولويت نبودن بحث سلامت در دولتها و برنامه ريزيهاي كلان همواره در ارائه خدمات و سيستم ارجاع مشكلاتي داشته است.

وي داشتن اختيارات كافي توسط وزير بهداشت آينده و وجود مقررات لازم را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: رفع ايت مشكلات جز با حمايتهاي اعتباري و معنوي دولت و مجلس براي هيچ كس ميسر نيست.

ملك زاده گفت: بحث مهم ديگر در اين حوزه تعامل با بخشهاي ذيربط است كه نياز به هماهنگيهاي بين بخشي براي پيشبرد امور دارد.

وي با اعلام اينكه دكتر هاشمي مي تواند اين هماهنگي ها را ايجاد كند، بيان كرد: وزارت بهداشت، در مجموع كار سترگ و سنگيني است كه اميدوارم مجلس شوراي اسلامي با راي اعتماد بالا به دكتر هاشمي دولت يازدهم را در انجام اين كار بزرگ ياري كند.