خبرنگاران برای شناساندن جایگاه خود تلاش کنند/ ارشاد و خانه مطبوعات توجه کنند قلم دست نااهلان نیفتد

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته خبرنگار از زحمات مجموعه رسانه ها و مطبوعات استان همدان تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به حضور مستمر خبرنگاران در جلسات و کارگروه های فرماندار همدان نیز عنوان داشت: حاصل این حضور مستمر انتشار مجموعه اخبار و مطالبی است که به صورت مستمر عموم مردم را در جریان مباحث مدیریتی و تصمیم های اتخاذ شده در جلسات قرار می دهد.

وی رویکرد ایجاد شده رسانه ای در همدان را حاصل زحمات، پیگیری و ساعت ها انتظار قشر خبرنگار در همدان دانست و به پیگیری این قشر در قبل، حین و حتی پس از برگزاری جلسات و کارگروه ها در راستای بیان حقوق و مطالبات مردمی اشاره کرد.

خبرنگاران صحت، دقت، جامعیت و سرعت انعکاس خبر را مورد توجه داشته باشند

قهرمانی مطلق انعکاس اخبار رویدادها به جامعه را حاصل مجاهدت ها و زحمات خاموش خبرنگاران دانست و گفت: از سویی خبرنگاران نیز باید در زمینه صحت، دقت، جامعیت و سرعت انعکاس خبر ملاحظات لازم را داشته باشند.

فرماندار شهرستان همدان ضمن ارج نهادن به زحمات مجموعه اصحاب رسانه همدان تاکید کرد: خبرنگاران باید در نقد های سازنده و پوشش اخبار کمال کوشش خود را داشته و در بیان پیشنهادات اجرایی به مسئولان پیشگام شوند.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر مسئولان نیز باید توجه بیشتری به جامعه خبری و جایگاه این قشر داشته باشند.

اصحاب رسانه نیز باید جایگاه واقعی خود را هرچه بیشتر و بهتر بشناسند

قهرمانی مطلق با بیان اینکه اصحاب رسانه نیز باید جایگاه واقعی خود را هرچه بیشتر و بهتر بشناسند تاکید کرد: این قشر باید مطالبات جدی و به حق مردم را با واسطه شدن بین مردم و مسئولان به رده مدیریتی منعکس کنند.

فرماندار شهرستان همدان با اشاره به لزوم پذیرش افراد خبره در جامعه رسانه ای نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه در قرآن نیز به قلم و ارزش آن قسم یاد شده، ارزش واقعی قلم در آن است که دست ناهالان نیفتد و این یکی از وظایف ارشاد و خانه مطبوعات است.

خلاء آموزش های بروز، بهنگام و کاربردی تر در عرصه مطبوعات احساس می شود



وی در پایان سخنانش نیز بر لزوم ارائه آموزش های نوین و بروز به اصحاب رسانه و به ویژه خبرنگاران همدان تاکید کرد و ابراز داشت: علی رغم اقدامات انجام شده خلاء آموزش های بروز، بهنگام و کاربردی تر در عرصه مطبوعات احساس می شود.