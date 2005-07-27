رهبر اركستر سمفونيك تهران نيستم

دكتر " شاهين فرهت" آهنگساز در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: به اشتباه شايع شده است كه من رهبر اركستر سمفونيك تهران هستم، من تا به حال هم رهبري هيچ اركستري را به عهده نداشته ام. نمي دانم چطور اين خبر در همه جا پخش شده است كه من رهبر اركستر شده ام. من براي مدتي سرپرستي اركستر را به عهده گرفته ام و برنامه هايي هم براي هرچه بهتر انجام دادن اين كار انجام داده ام.

وي در مورد اين برنامه ها گفت: مهم ترين مساله برايم اجراي آثار آهنگسازان ايراني است ،چون هيچ اركستري به اجراي آثار آنها نپرداخته است و اين وظيفه بر دوش اركستر سمفونيك تهران است تا با اجراي هرچه بهتر اين آثار بتواند اين مساله را كه در طول سالها مسكوت باقي مانده بود، بارور كند.