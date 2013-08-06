۱۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

انتشار آلبوم آثار برگزیده جشنواره موسیقی مقاومت توسط حوزه هنری

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری از انتشار آثار برگزیده پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت در قالب آلبوم صوتی و تصویری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز ارجمند با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه امسال برای نخستین بار است که جشنواره موسیقی مقاومت در تهران برگزار می‌شود، حوزه هنری وظیفه سنگینی در این زمینه دارد و در همین راستا به دنبال ایجاد انگیزه در گروه‌های شرکت‌کننده در عرصه موسیقی مقاومت هستیم تا با انتخاب برترین‌ها، به انتشار آثار آنها در بازار موسیقی و فروش آنها اقدام کنیم.

وی افزود: برای این منظور استودیو پژواک حوزه هنری را در اختیار برگزیدگان جشنواره و آثار ارزشمندشان قرار می دهیم تا به ضبط آثار خود بپردازند. این آثار در قالب دو آلبوم صوتی و تصویری منتشر خواهند شد.

ارجمند گفت: آثار منتخب طی مراسمی جداگانه در حضور بزرگان موسیقی ایران و با حضور عوامل اجرایی آن رونمایی خواهد شد و پس از آن برای فروش روانه بازار موسیقی می شود.

عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت خاطرنشان کرد: حوزه هنری در پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت امسال ضمن انتشار آثار ارزشی و منتخب، بخش پژوهش موسیقی مقاومت را نیز برعهده دارد و در این راستا نیز در بخش جنبی جشنواره، در سالن‌های مجموعه برج میلاد، همزمان با برگزاری اجراهای پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت، جلسات نقد و بررسی با حضور و سخنرانی کارشناسان و منتقدان موسیقی برگزار می شود که هنوز از این دوستان دعوت رسمی به عمل نیامده است.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی مقاومت با حضور گروه‌های داخلی و خارجی، در سبک‌های مختلف موسیقایی از روز 23 تا 26 مردادماه برگزار می‌شود.

 

 

 

کد مطلب 2111153

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
