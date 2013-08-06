روز دشوار نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روترز، "سامانتا پاور" که جایگزین "سوزان رایس" در سازمان ملل شده در اولین روز کاری خود با پرسش هایی از جانب دانشجویان روبرو شد که این سوالات سبب شد وی اولین روز کاری خود را به عنوان نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل با دشواری پشت سر بگذارد.

در همین رابطه وی خطاب به دانشجویان به شوخی گفت : کار من در سازمان ملل به مراتب آسانتر از پاسخ دادن به پرسشهای شماست.

سامانتا پاور امروز سه شنبه در دیدار خود با نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل نیز ساعات دشواری را خواهد داشت زیرا بحث اصلی جلسه امروز شورای امنیت گفتگو درباره سوریه و راههای ممکن برای پایان دادن به خشونت در این کشور عربی است.

سامانتا پاور از روزنامه نگاران و نویسندگان مطرح آمریکا محسوب می شود که برنده جایزه معتبر پولیتزر نیز شده است.