۱۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

سرهنگ حسینی به مهر خبر داد:

محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در قم اعلام شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اعلام محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در این استان خبر داد.

سرهنگ کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در قم را اعلام کرد و گفت: محدودیت های ترافیکی یک ساعت قبل از نماز عید سعید فطر در محدوده تقاطع عمار یاسر به سمت بازار، تقاطع حجتیه به سمت انتهای بهار و تقاطع شهدا به سمت خیابان ارم برقرار خواهد شد.

وی گفت: ممنوعیت توقف در شب عید فطر از ساعت 22 تا هفت صبح در محدودیت های اعلام شده برقرار می شود و در صورت توقف خودروها در این نقاط خودرو به پارکینگ منتقل می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی طرح ترافیکی ویژه ای را برای تعطیلات عید سعید فطر و برگزاری نماز باشکوه عید فطر با استفاده از کلیه امکانات به منظور کنترل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور اجرا می کند.

وی گفت: طرح نیمه دوم تابستانه از چهارشنبه 16 مرداد ماه آغاز و تا دوم مهر ماه نیز ادامه دارد که این طرح جهت کنترل تخلفات به ویژه تخلفات حادثه ساز انجام خواهد شد.
 

