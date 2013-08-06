محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در قم اعلام شد

سرهنگ کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در قم را اعلام کرد و گفت: محدودیت های ترافیکی یک ساعت قبل از نماز عید سعید فطر در محدوده تقاطع عمار یاسر به سمت بازار، تقاطع حجتیه به سمت انتهای بهار و تقاطع شهدا به سمت خیابان ارم برقرار خواهد شد.



وی گفت: ممنوعیت توقف در شب عید فطر از ساعت 22 تا هفت صبح در محدودیت های اعلام شده برقرار می شود و در صورت توقف خودروها در این نقاط خودرو به پارکینگ منتقل می شود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی طرح ترافیکی ویژه ای را برای تعطیلات عید سعید فطر و برگزاری نماز باشکوه عید فطر با استفاده از کلیه امکانات به منظور کنترل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور اجرا می کند.

وی گفت: طرح نیمه دوم تابستانه از چهارشنبه 16 مرداد ماه آغاز و تا دوم مهر ماه نیز ادامه دارد که این طرح جهت کنترل تخلفات به ویژه تخلفات حادثه ساز انجام خواهد شد.

