به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی با ارسال نامه‌ای به علی طاهری مدیرعامل باشگاه صنایع گیتی پسند اصفهان در خصوص ارسال نمونه لباس‌های این باشگاه (لباس اول و دوم مسابقه، لباس دروازه‌بان و لباس power play ) جهت حضور در مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا 2013، با گذشت یک ماه از مهلت اعلام شده تاکنون آن باشگاه نسبت به ارسال نمونه لباس‌ها، برنامه پروازی و لیست تعهد بازیکنان نسبت به موضوع دوپینگ اقدام نکرده است.

بر همین اساس ظرف مدت 24 ساعت فرصت دارد تا نسبت به موارد فوق الذکر اقدام کند. بدیهی است فدراسیون فوتبال هیچگونه مسئولیتی در خصوص جرایم مشمول و سایر عواقب ناشی از آن را نخواهد داشت.