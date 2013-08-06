706هزارمیلیارد ریال سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای روز جاری بورس اوراق بهادار تهران معامله گران تالار شیشه ای بالغ بر 706 میلیارد ریال برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند. شاخص کل 258 واحد بالا رفت و در عدد 57 هزار و 674 واحد به کار خود پایان داد.

همچنین ارزش معاملات امروز سه شنبه بورس تهران بالغ بر دو هزار و 705 میلیارد ریال بود. در نتیجه این معاملات که در 70 هزار نوبت معاملاتی انجام شد ارزش روز بازار از رقم 276 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

در بازار امروز شاخص صنعت نیز با رشد 235 واحدی مواجه شد. شاخص بازار های اول و دوم نیز به ترتیب 139 و 816 واحد رشد کردند.