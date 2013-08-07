اولین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز روانسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه خیرین کتابخانه ساز شهرستان روانسر صبح چهارشنبه و با حضور اعضاء انجمن و کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در محل اداره کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر برگزار شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از خیرین شهرستان وانسر برگزار شده بود، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر، در ابتدای جلسه توضیحی در مورد انجمن خیرین کتابخانه ساز ارائه داد و گفت: انجمن خیرین کتابخانه ساز می تواند نیازهای فرهنگی شهرستان را شناسایی و در جهت رفع این نیازها گام های موثری بردارد.

فاتح امیری، ساخت کتابخانه، کمک به تعمیر و نگهداری آنها، فعالیت های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی و فعالیت های مرتبط با این حوزه مطالعه مفید را از کارکردهای انجمن خیرین کتابخانه ساز خواند و ادامه داد: هزینه در بخش فرهنگی موجب ارتقاء فرهنگی شهرستان می شود و با توسعه فضای کتابخانه ای به حتم از نیروهای بومی نیز جذب خواهد شد که موجب اشتغال پایدار در سطح شهرستان هم خواهد بود.

در ادامه این جلسه کارشناس مشارکت ها و شهرداری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، به عنوان نماینده انجمن خیرین کشور، ابتدا با عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و همچنین حضور مدعوین در جلسه، به توضیحاتی در مورد انجمن خیرین کتابخانه ساز پرداخت و ضمن اشاره به تاسیس انجمن خیرین استان به عنوان اولین انجمن خیرین کشور، گفت: تا کنون ده انجمن در شهرستان های استان کرمانشاه راه اندازی شده است و این نشان از ظرفیت های بالای استان در این فعالیت نیک فرهنگی دارد.

یزدان بهرامی نیا فعالیت انجمن خیرین کتابخانه ساز را صرفا در ساخت و تجهیز کتابخانه ها ندانست و ادامه داد: عضویت یک نفر، پیشنهادات موثر در حوزه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، اهدا کتاب و در نهایت هر فعالیتی که موجب ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخوانی شود از فعالیت های انجمن خیرین کتابخانه ساز به شمار می رود.

بهرامی نیا، تفکیک انجمن خیرین و تاسیس انجمن در هر شهرستان را موجب هزینه منابع مادی و معنوی در همان شهرستان دانست و گفت: تمام تصمیمات و پیشنهادات و در نهایت هزینه کردن منابع توسط خود انجمن ها انجام می شود و این موضوع بی شک موجب ارتقاء سطح فرهنگی هر شهرستان با توجه به ظرفیت های آن می شود.

وی، بکارگیری ظرفیت خیرین شهرستان در کشور و خارج از کشور را یکی از وظایف انجمن خیرن خواند و گفت: در سطح کشور و خارج از کشور خیرینی وجود دارند که راغب به هزینه در بخش های فرهنگی هستند و انجمن می توانید با شناسایی این افراد از پتانسیل های موجود آنها استفاده مفید بکند.

در ادامه این جلسه اعضاء پس از بررسی اساسنامه انجمن و تکالیف هیئت موسس، هیئت امنا و هیئت مدیره به انتخاب هیئت موسس و هیئت مدیره پرداخته و هیئت امنا با حضور 11 نفر کار خود را آغاز کرد.

در انتهای این جلسه اعضاء انجمن خیرین به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و سپس به عضویت کتابخانه سید طاهر هاشمی درآمدند.

