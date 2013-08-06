ژاپن از بزرگترین ناو جنگی خود رونمایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "اینکوایرر" ، ژاپن قرار است امروز سه شنبه از بزرگترین کشتی جنگی خود از زمان جنگ جهانی دوم به بعد رونمایی کند.

قرار است امروز طی مراسمی در بندر یوکوهاما از این ناو 248 متری هلی کوپتربر رونمایی شود.

ساخت این کشتی جنگی سال ها پیش اعلام شده بود اما مراسم رونمایی از آن در حالی صورت می گیرد "شینزوآبه" نخست وزیر جدید ژاپن قصد دارد با تغییر قانون اساسی این کشور در سیاست های نظامی و دفاعی این کشور تغییراتی را اعمال کند

همچنین این اقدام در زمانی صورت می گیرد که تنش بین ژاپن و چین بر سر جزایر مورد مناقشه دو کشور در دریای چین بالا گرفته است.

این ناو که ساخت ژاپن است می تواند 9 هلی کوپتر حمل کند و قرار است نقش مهمی در دفاع از جزایر مورد مناقشه و عملیات های امداد و نجات ایفا کند.