صندوق اعتبارات خرد زنان در روستای زنده جان کاشمر راه اندازی شد

عبدالله صوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون صندوق اعتبارات خرد زنان در سطح کشور وجود دارد که این صندوق ها به منظور در آمد و اشتغال زایی به وجود آمده است.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر افزود: در این طرح زنان روستایی پس اندازهای کوچک خود را جمع کرده و با حمایت سازمان جهاد کشاورزی در ایجاد مشاغل کوچک مورد استفاده قرار می دهند و فضای مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوانان را فراهم می کند.

صوابی با بیان اینکه زنان روستایی با بهره گیری از اعتبارات این صندوق می توانند کارهای کوچک و بزرگ بسیاری ایجاد کنند، گفت: در این طرح زنان این روستا توانسته اند موجودی اولیه خود را با بیست و یک میلیون راه اندازی کنند.

وی افزود: در این طرح مبلغ 12 میلیون ریال کمک مالی اداره آموزش و ترویج به صندوق اعتباری این روستا بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر با بیان اینکه همکنون تعداد 35 نفر از زنان این روستا در این صندوق عضو شده اند گفت: زنان روستایی می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی، با راهنمایی اداره ترویج نسبت به راه اندازی این صندوق ها اقدام کنند.

صوابی افزود: توانمندی زنان روستایی در اجرای موفق این طرح ها سبب بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شده و جهت شکوفایی اقتصادی و عمران روستاها نیز بسیار موثر است.