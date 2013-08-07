بي ثباتي قیمت ها ريخته گران اصفهانی را كلافه كرده است

محمود رفيعيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز وارد حيطه بسياري از فرصت ها و زمينه هاي كار در اين صنعت نشده ايم به عبارت بهتر ايران مي تواند با توسعه اين صنعت مادر به يكي از قطعه ريزان بزرگ براي كشورهاي صنعتي جهان بدل شود.

اين كارشناس صنعت ريخته گري و مدل سازي ادامه داد: كشور تركيه از نظر دانش فني اين صنعت در حد ايران نبود اما صرفا به دليل مجاورت با كشور هاي اروپايي و نيز درك صحيح از موضوع به يك قطعه ريز مهم براي كشورهاي اروپايي تبديل شده است.

رفيعيان با اشاره به ظرفيت اشتغال بالای این صنعت گفت: در شرايط مطلوب اقتصادي هر واحد ريخته گري معمولي مستقر در شهرك هاي صنعتي حداقل توان بكارگيري 150 نفر كارگر را دارد اما نكته اي كه نبايد فراموش كرد آن است كه با توجه به اینکه ریخته گری دراستان اصفهان ظرفیت تولید قطعاتی با سفارشات میلیونی را نیز دارد می تواند زمینه ساز اشتغال خوبی در استان باشد.

وضعيت واقعي صنعت با آمارهاي دولتي همخواني ندارد

وي با اشاره به كاهش چشمگير كارگران شركت هاي ريخته گري در واحد هاي صنعتي استان اصفهان گفت: آمارهاي اعلام شده در خصوص اعطاي تسهيلات از طرف دولت به صنعتگران صحت ندارد چرا كه با گذري در تمامي شهرك هاي صنعتي هر استاني و با مشاهده عدم رونق كار و نرخ پايين جذب كارگر مي توان به اين نكته پي برد.

اين كارشناس صنعت ريخته گري و مدل سازي يادآور شد: اگر دولت قبلي به عده اي هم وام داده وامروز مدعي است كه آنان اين تسهيلات را در مسير غير واقعي مانند خريد املاك خرج كرده اند باز مقصر خود دولت است چرا كه نظارت كافي و جدي در خصوص اين امر از خود نشان نداده است.

رفيعيان با بیان اينكه سياست گذاري كلان و منطقي صنعت بايد ايجاد شود، گفت: ازدولت تدبير و اميد مي خواهيم كه از نتیجه مداخلات منفي و غير منطقي دولت هاي گذشته استفاده کرده به نحوي كار صنعت و بازار را به خود فعالان اين عرصه محول كند چرا كه آنان بهتر از هر نهاد ديگری توان تنظيم و كنترل خود را دارند.

كمبود مواد اوليه وارداتي عامل كيفيت پايين است

وي در ادامه گفت: مشكلات عمومي صنعت كشور همانند تحريم ها ريخته گري را نيز بي نصيب نگذاشته است چرا كه واردات انواع مواد اوليه مانند، فروسيلسس،گرانول، نيكل،كروم، مواد خاص كم سولفور كه براي تولید فولاد و قطعات چدن داكتيل بكار مي رود دچار مشكلات شديدي شده كه اين امر بركيفيت كار اين توليد كنندگان اثر سو گذاشته است.

مدير عامل شركت مدل سازي پگاه اظهارداشت: متاسفانه قيمت ها نيز در بازار هيچ ثباتي ندارد براي نمونه توليد كنندگان آلياژهاي برنز و برنج نيز به طور مداوم از افزايش بي رويه قیمت ها ناراضی هستند.

كيفيت ماسه هاي صنعتي كاهش يافته است

رفيعيان گفت: كشور ايران منابع زيادي از ماسه هاي معمولي براي ريخته گري هاي متداول و سنتی و نيز معادن خاص زيادي براي توليد ماسه هاي صنعتي با دانه بندي هاي گوناگون براي استفاده شركت هاي بزرگ ريخته گري فولاد برخوردار است اما به دليل مشكلات گوناگون اين نوع ازماسه مورد نياز نيز داراي خاك و ناخالصي شده است كه اين امر تاثير منفي بر قطعات ساخته شده خواهد گذاشت.