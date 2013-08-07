به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروزانمهر، سه شنبه شب در جمع مدیران و کارکنان مرکز توانبخشی معلولان جسمی و حرکتی فیاض بخش، اظهار كرد: رعایت استانداردهای لازم برای نگهداری معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی بسيار ضروري است و اين امر به تلاش مضاعف مديران در راستای خدمترسانی به افراد زیر پوشش بازمي گردد.
وي با تاكيد بر اينكه برنامهریزی برای به حداقل رساندن معلولیتهای جسمی، حرکتی و ذهنی با رویکرد پیشگیرانه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ادامه داد: دولت در کنار سازمانهای مردم نهاد با رویکردی پیشگیرانه و به كاهش معلولیتهای جسمی، حرکتی و ذهنی برنامههای موثری را اجرايي کرده است.
استاندار خراسان رضوي يادآور شد: ارائه خدمت به بندگان خداوند در درگاه الهی صدقه جاریه و باقیاتالصالحات است بنابراين فرهنگسازي به منظور خدمت رساني به معلولان ترويج شود.
وي با بيان اين مطلب كه افراد خیر و نیک اندیش همواره در امور خداپسندانه پیش قدم بودهاند، يادآور شد: برنامهریزی در راستای آگاهسازی افراد جامعه در راستای کاهش ابتلا به معلولیتها بسيار با اهميت است.
فروزانمهر عنوان كرد: استفاده از حداکثر ظرفیت، توان و امکانات دستگاههای اجرایی به منظور حمایت از مجموعههای فعال در عرصه درمان و توانبخشی معلولان بسيار ضروري است.
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