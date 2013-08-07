کمبود 1200آموزگار مقطع ابتدایی در استان البرز

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به صفات، رئوس و برنامه های مدیریتی مدیران مدارس و افق چشم انداز 1404 گفت: باتوجه به سند تحول بنیادین و برنامه پنج ساله مهمترین عامل موفقیت اجرای سند تحول بنیادین آگاهی از مفاد آن و برنامه ریزی است که در آن معلم حرف اول را می زند.

وی در ادامه افزود: در سند تحول بنیادین نوع نگاه به علم ، دانش آموز، محتویات یادگیری و یاددهی و کلاس درس باید دگرگون شده و مدرسه کانون تربیت است و رویکرد حاکم بر آن باید تربیتی و پرورشی بوده و مدیران به عنوان ستون اصلی آن باشند.

همچنین وی با توجه به پیشرفت فناوری در دنیای امروز تصریح کرد: با توجه به گسترش تکنولوژی و فناوری، اقیانوسی از اطلاعات مسموم و غیر مسموم اطراف دانش آموزان بوده که کارکرد اصلی مدرسه و معلم پالایش این اطلاعات می باشد که در این مسیر طولانی و پیچیده نیاز به نقشه راه و روش پیمودن و راهنمای عمل است.

ساکی اذعان داشت: آموزش و پرورش در شرایطی قرار دارد که نقشه جامع ، همان ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین را در اختیار دارد.

وی همچنین با اشاره به آماری از معلمان در مقاطع تحصیلی گوناگون از کمبود هزار و 200 معلم در مقطع ابتدایی خبر داد.



ساکی ابراز امیدواری کرد: با اندیشیدن تهمیدات لازم کمبود فوق برطرف شود و در سال جدید استان با مشکل مواجه نشود.