فیلم مستند و آثار"هانیبال الخاص" در یاسوج اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند زندگی "هانیبال الخاص" نقاش فقید معاصر کشور را به تصویر کشیده است.

این فیلم مستند را آرش رئیسیان در 15 دقیقه کارگردانی کرده است.

بیش از 20هنرمند هنرهای تجسمی استان علاوه بر دیدن این فیلم مستند، آثار این نقاش معاصر را نیز تماشا و نقد و بررسی کردند.

هانیبال الخاص در سال 1309 از پدر و مادری آشوری در کرمانشاه متولد شد. نقاشی را در سنین بسیار پائین شروع کرد. الخاص از نقاشان نوگرای معاصر ایران بود که بیش از سی و پنج سال از زندگیش را در آموزش سپری کرد اما همواره نقاشی بر کارهای دیگرش سایه افکنده بود. وی آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگراست و یکی از تاثیرگذارترین نقاشان و مدرسان هنری جریان هنر معاصر نقاشی ایران بود.