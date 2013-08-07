کمبود آب در شهرستان شهرکرد وجود ندارد/ تامین سلامت آب هشت شهر شهرستان

مهرداد سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصفیه و تست به موقع آب، عنوان کرد: سازمان آب منطقه شهرستان شهرکرد تامین آب هشت شهر شهرستان را برعهده دارد.

وی در ادامه گفت: در حاضر با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در سازمان آب منطفه شهرستان مشکلی در زمینه تامین آب وجود ندارد.

سلیمی گفت: با توجه به گرمای بی سابقه و خشکسالی های اخیر کمبود آب در شهرستان شهرکرد را نخواهیم داشت.

کارشناس بهره وری آب منطقه ای شهرستان شهرکرد بیان کرد: برای رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامت شهروندان نظارت بر منابع آب موجود در شهرستان مطابق با استاندارد و ضوابط انجام می شود.

وی با بیان اینکه کلر زنی و عملیات باکتری زدایی در منابع آب شهرستان شهرکرد انجام می شود، گفت: تست و آزمایش آب در سازمان آب منطفه ایی شهرستان شهرکرد برای تعیین میزان سلامت آب انجام می شود.