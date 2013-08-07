جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی نقش بسزایی در توسعه کشور دارد

زهرا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه مهمترين شاخص فعاليت‌های جهاد دانشگاهی به عنوان يك نهاد انقلابی، جهاد علمی و فرهنگی است، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی علاوه بر اين جهاد در زمينه علوم پايه، پزشکی، آموزشی و پژوهشی اقدامات بسیار خوبی را در سطح کشور انجام داده است.

وی افزود: فعالیت های آموزشی مرکز جهاد دانشگاهی در آموزش ضمن خدمت کارکنان نهاد های مختلف براي آماده سازي آنان در نيل به اهداف والای جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشته است.

مدیر جهاد دانشگاهی بیجار با بيان اينكه جهاد دانشگاهی نقش بسيار مهمی در پيشبرد اهداف علمی، فرهنگی و قرآنی در دانشگاه‌ها داشته است، افزود: جهاددانشگاهی با انجام دادن جهاد علمی، فكری و فرهنگی در دانشگاه‌ها و بجا آوردن همكاری لازم با دفاتر نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تاكنون منشاء آثار گرانبها و ارزشمندی در كشور بوده است.

مرادی به اهداف تاسیس جهاد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: جهاد دانشگاهی با هدف گسترش تحقیقات و در راستای شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای دستیابی به خوداتکایی، توسعه امور فرهنگی، گسترش طرح‌های کاربردی و نیمه‌صنعتی تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی بازوی ملت و کشور ایران اسلامی در زمینه گسترش و ارتقای علمی، آموزشی و فرهنگی است، گفت: این نهاد نقش بسزایی در به ثمر رسیدن اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد.

مرادی به زمان تاسیس این نهاد انقلابی در بیجار اشاره كرد و گفت: جهاد دانشگاهی مرکز بیجار در راستای برنامه ها، وظایف و اهداف جهاد دانشگاهی دهم آذرماه سال 1388 در حوزه معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی تاکید کرد: در حوزه آموزش با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی در راه نیل به جامعه توسعه يافته و برخوردار از دانش پيشرفته گام بر می دارد.

مدیر جهاد دانشگاهی بیجار اضافه کرد: جهاد دانشگاهي مرکز بیجار نیز با اتکا به توانايي هاي تخصصي خود در برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي ضمن ارائه خدمت به اداراتی از جمله فرمانداری، اداره اوقاف و امور خیریه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غله و سیلو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، بهزیستی، کمیته امداد، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و دانشگاه پیام نور و همچنین دوره های مختلف در حوزه کارآفرینی و مهارت های کسب و کار ویژه مددجویان کمیته امداد و زندانیان این شهرستان، در تلاش است تا از این طریق آنها را در نيل به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ياري دهد.

وی به دوره های آموزشی این مرکز اشاره کرد و گفت: برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت ویژه کارکنان دولت با هماهنگی دفتر پژوهش‌های استانداری کردستان، برگزاری کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر در سطح‌های پیشرفته، کلاس‌های آموزشی برای مربیان و مدیران مهدهای کودک، دوره کودک و الکترونیک از مهمترین فعالیت‌های این مرکز در حوزه آموزش است.

مرادی عنوان کرد: وظيفه‌ اساسي‌ اين‌ سازمان‌، بسترسازي‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهي‌ است‌ كه ‌اين‌ وظيفه‌ از سوي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ بر عهده‌ جهاددانشگاهي‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.

مدیر جهاد دانشگاهی بیجار در پایان با اشاره به اقدامات بسیار در خصوص راه اندازی بانک خون بند ناف، افزود: اقدامات صورت گرفته در این مرکز شامل اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده جهت آشنایی خانواده ها به اهمیت نگهداری خون بند ناف نوزادانشان در سطح شهر بویژه در بیمارستان ها و مراکز درمانی بوده است.