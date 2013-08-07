غلامحسین نوذری امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر شرایط فعلی داخلی و بین‌المللی صنعت نفت با گذشته تفاوت‌های قابل توجهی کرده است، گفت: با توجه به افزایش تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های خارجی باید در اولویت‌های توسعه به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز تغییرات جدیدی اعمال شود.

وزیر اسبق نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی باید تمرکز وزیر آینده نفت بر روی افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی متمرکز شود، تصریح کرد: مقوله نفت و گاز یک رکن تاثیرگذار و اساسی در مبادلات و دیپلماسی بین‌المللی انرژی و خارجی ایران است.

این عضو کابینه دولت نهم با تاکید بر اینکه قطعا نفت و گاز می تواند زمینه ساز تسهیل در روابط سیاسی و خارجی کشور باشد، اظهار داشت: در حال حاضر روسیه با صادرات گسترده گاز طبیعی به اروپا در بسیاری از تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاثیرگذار است.

این پیشکسوت صنعت نفت، بیان کرد: هم اکنون بخش عمده ای از صنایع و نیروگاه‌های اروپایی به گاز روسیه وابسته است که این وابستگی منجر به افزایش قدرت چانه زنی روس‌ها در مبادلات سیاسی و بین‌المللی در سطح اتحادیه اروپا شده است.

آیا عربستان را می‌توان تحریم نفت کرد؟

نوذری با اعلام اینکه آیا در شرایط فعلی می توان عربستان سعودی را تحریم نفت کرد، افزود: افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در ایران منجر به بهبود شرایط سیاسی، بین‌المللی و حتی افزایش قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات خارجی خواهد شد.

رابطه تولید نفت و گاز و افزایش قدرت چانه‌زنی

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه اگر ایران ظرفیت تولید 5 میلیون بشکه نفت را در اختیار داشته باشد قطعا در سطح اوپک و مباحث دیپلماسی انرژی از جایگاه بالاتری برخوردار خواهد شد، بیان کرد: بر این اساس باید افزایش توان و ظرفیت مازاد عرضه نفت و امضای قراردادهای بلندمدت صادرات انرژی به ویژه نفت و گاز با کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای اروپایی در دستور کار وزارت نفت دولت یازدهم قرار گرفت.

راهکار افزایش صادرات نفت در شرایط تحریم

وزیر اسبق نفت با تقدیر از زحمات و خدمات شبانه‌روزی رستم قاسمی وزیر فعلی نفت برای بهبود وضعیت صادرات نفت و کاهش آثار تحریم‎‌های نفتی بین‌المللی تبیین کرد: ایشان برای کاهش آثار تحریم‌های نفتی به صورت شبانه روزی وقت گذاشته اند و مسیرهای مختلفی را طی کرده اند تا برخی از مشکلات صادرات نفت ایران حل و فصل شود.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه صادرات نفت در زمان‌ها و فصل‌های مختلف تابع یکسری شرایط خاص از جمله عرضه و تقاضاهای فصلی است، بیان کرد: از این شرایط می توان برای بهبود روند صادرات نفت کشور حتی در شرایط تحریم استفاده کرد که این ظرفیت و پتانسیل نیاز به بسترهایی همچون مدیران متخصص، آشنایی کامل با فضا و بازار جهانی نفت و بررسی روند عرضه و تقاضا دارد.

این عضو کابینه دولت نهم با اعلام اینکه حضور اکثر روسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه و ارشد کشورهای مختلف جهان در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری را یک پیام واضح و آشکار دانست و افزود: قطعا فضای کار در دولت آینده متفاوت باشد.

وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی از راههای حقوقی و در اختیار گرفتن وکلای قوی و کارکشته قابل حل و فصل است، اظهار داشت: از این رو باید از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور برای رفع تحریم های نفتی و بین المللی استفاده کرد.

نوذری با تاکید بر اینکه هم اکنون فضای عمومی در صنعت نفت به ویژه در سطح بدنه کارشناسان، نخبگان و مدیران بالایی متفاوت از گذشته است، یادآور شد: در شرایط فعلی یک اجماع کلی در بین کارکنان، کارشناسان، مدیران و نخبگان نفتی و بدنه صنعت نفت بر روی وزیر پیشنهادی نفت حاصل شده است و این موضوع را از زبان بسیاری از مدیران و بزرگان صنعت نفت شنیده ام.

دلایل افزایش تولید گاز

وی با بیان اینکه باید فضای عمومی طرح‌های توسعه ای صنعت نفت با اولویت افزایش تولید گاز در دولت یازدهم متمرکز شود، تصریح کرد: هم اکنون نیاز اصلی کشور به گاز طبیعی بوده به طوری‌که می توان از این انرژی پاک برای سوخت رسانی بیشتر به نیروگاه‌ها، صنایع و حتی صادرات و تزریق گاز به مخازن نفتی به صورت بهینه و گسترده تری استفاده کرد.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه ایران با توجه به دراختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر غنی گاز جهان از پتانسیل و ظرفیت بالایی برای افزایش تولید این حامل انرژی برخوردار است، اظهار داشت: اگر ظرفیت تولید گاز افزایش یابد دیگر نیازی به تحویل گازوئیل و فرآورده‌های نفتی به نیروگاه‌ها و صنایع به ویژه در فصل زمستان نبوده و حتی می توان این فرآورده‌های نفتی را به جای نفت خام و خام فروشی به بازارهای جهانی صادر کرد.

اولویت‌ها باید در پارس جنوبی تغییر کند

این عضو کابینه دولت نهم همچنین درباره توسعه فازهای پارس جنوبی با بیان اینکه توسعه فازهای این میدان بزرگ مشترک گازی نیاز به یک برنامه جامع و تعیین اولویت بندی دقیق برای تامین مالی و کالایی دارد، افزود: از این رو معتقدم باید فازهایی که دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی هستند همچون فازهای 12، 15 تا 18 پارس جنوبی که دارای پیشرفت بالای 80 درصد بوده را در اولویت اول توسعه، تکمیل و راه اندازی قرار گیرد.

ضرورت‌های افزایش صادرات گاز ایران

وی همچنین در مورد صادرات گاز به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی توضیح داد: امارات قصد دارد از گاز ایران برای تامین سوخت نیروگاه‌های خود استفاده کند که عمده نیاز امارات به گاز ایران در فصول تابستان بوده که ظرفیت مازاد تولید گاز هم در اختیار داریم.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت در پایان با بیان اینکه افزایش صادرات گاز می تواند منجر به ارتقای قدرت چانه زنی و جایگاه بین‌المللی ایران در عرصه‌های مختلف شود، خاطر نشان کرد: از این رو در صورت افزایش ظرفیت تولید باید صادرات گاز به کشورهای مختلف همسایه و کشورهای اروپایی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.