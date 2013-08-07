پارسال هفت هزار قلاده سگ ولگرد در همدان کشته شد

مهدی خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته هفت هزار و 384 قلاده سگ ولگرد در استان همدان کشته و امحاء شد.

کارشناس کنترل آلودگی هوای مرکز بهداشت استان همدان بیان داشت: جمع آوری سگ های ولگرد در استان همدان امسال نیز ادامه دارد.

وی افزود: این تعداد سگ غالبا با اسلحه شکاری کشته شدند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط حرفه ای استان همدان اظهار داشت: سگ های امحاء شده توسط مرکز بهداشت استان همدان معمولا با کامیون های حمل زباله به محل های دفن زباله برده می شوند.

خدابخشی با اشاره به اینکه سال گذشته چند مورد حیوان گزیدگی در استان همدان وجود داشته است، اظهار داشت: سگ های ولگرد به خصوص سگ های مبتلا به بیماری هاری باید از سطح شهر و روستاهای استان همدان جمع آوری شود.

بهار دارای بیشترین میزان حیوان گزیدگی در استان همدان است

وی در ادامه بیان داشت: شهرستان بهار دارای بیشترین میزان حیوان گزیدگی در استان همدان است.

کارشناس کنترل آلودگی هوای مرکز بهداشت استان همدان اظهار داشت: افراد درصورت حیوان گزیدگی باید در اقدام نخست به مراکز بهداشت مراجعه کنند.

خدابخشی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط حمله گرگ در سال 90، اظهار داشت: در استان همدان عمده ترین مشکل وجود سگ های ولگرد است.

وی در پایان سخنانش بیان داشت: در کشتن سگ های ولگرد باید احتیاط های لازم رعایت شود زیرا از بین بردن بیش از اندازه سگ های ولگرد باعث بهم خوردن نظم اکوسیستم خواهد شد.