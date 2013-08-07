تظاهرات هزاران نفری در تونس/ معترضان علیه حزب حاکم شعار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دهها هزار نفر از شهروندان تونس در ساعات پایانی شب گذشته در پایتخت این کشور در مقابل ساختمان مجلس ملی موسسان تظاهرات برپا کردند. معترضان انحلال دولت و مجلس ملی موسسان را خواستار شدند.

معترضان با سر دادن شعار، سقوط نظام حاکم در تونس را خواستار شدند و علیه حزب اسلامی و حاکم تونس یعنی النهضه و رئیس آن راشد الغنوشی شعار دادند.

رسانه های تونسی شمار حاضران در این تظاهرات را 100 تا 200 هزار نفر اعلام کردند. بنا بر اعلام ناظران و کارشناسان این تظاهرات بزرگترین تظاهرات علیه دولت اسلامگرایان بوده است.

این در حالی است که مجلس ملی موسسان تونس نیز اعلام کرد تا زمان حل بحران سیاسی این کشور که پس از ترور محمد البراهمی از رهبران مخالف این کشور رخ داده است تعطیل خواهد بود.