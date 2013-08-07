مسابقه نقاشی با موضوع عفاف و حجاب در بهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سومین روز از هفته بسیج جامعه زنان از 13تا 19 مرداد ماه، مسابقه نقاشی با موضوع عفاف و حجاب به همت بسیج خواهران فاطمه الزهرا (س) شهر بهار برگزار شد.

فرمانده بسیج خواهران شهر بهار صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: به مناسبت روز قشر و هفته بسیج جامعه زنان برنامه های متنوع فرهنگی، تربیتی در پایگاه های بسیج حوزه خواهران برگزار می شود که مسابقه نقاشی یکی از این برنامه ها به شمار می رود.

مریم طاهری افزود: در این مسابقه نقاشی که با استقبال بسیجیان مواجه شد تعداد 120 نفر از بسیجیان در سومین روز از این هفته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان با داوری اساتید هنرمند به 10 نفر از شرکت کنندگانی که بهترین اثر را ارائه کرده بودند هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

وی هدف از اجرای این بر نامه فرهنگی در بین خواهران بسیجی را ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین زنان و دختران جامعه اسلامی عنوان کرد.

طاهری افزود: بسیج جامعه زنان هر ساله با هدف ترویج و تعمیق فرهنگی عفاف و حجاب بر نامه های متنوعی را در سطح بسیج مستضعفین برنامه ریزی می کند که در همه این بر نامه هدف معرفی جایگاه زنان اسلامی و نقش بی بدیل آنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.