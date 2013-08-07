به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست کتاب‌های پرفروش فروشگاه شهر کتاب مرکزی در نیمه اول مرداد ماه منتشر شده است که در میان اسامی موجود در این فهرست، می‌توان عنوان کتاب‌هایی چون «لشگر خوبان»، «ضد»، «گتسبی بزرگ»،«چهل نامه کوتاه به همسرم»، «ماهی سیاه کوچولو»، «حفره‌ها» و «بانوی میزبان» را دید.

کتاب‌های پرفروش حوزه تاریخ در این مدت به این ترتیب هستند: «ما چگونه ما شديم»، «نبرد من»، «برج فرازان»، «تاريخ جنگ‌های روسيه و ايران 1218- 1244» و «چكيده تاريخ ايران».

در قفسه کتاب‌های داستانی، «گتسبی بزرگ»، «سرگيجه»، «بانوی ميزبان»، «چهل‌نامه كوتاه به همسرم» و «عادت می‌‌كنيم» به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند. کتاب‌هایی که در بخش دین و عرفان در این مدت، بیشترین اقبال را داشته‌اند، عبارت‌اند از: «شيوه عاشقی (كتابی در ستايش مولانا)»، «دائو د جينگ (كتاب طريقت و فضيلت)»، «دايره‌المعارف مصور تاريخ يهوديت و صهيونيسم»، «انسان‌شناسی‌(نگاهی نو به تحولات جسمانی فرهنگی و روان‌شناختی انسان)» و «دفتر روشنايی».

در حوزه کتاب‌های روانشناسی «شفای زندگی»، «زبان بدن راهنمای تعبير حركات بدن»، «چگونه با كودكم رفتار كنم»، «نيمه تاريك وجود» و «نيروی حال» در صدر جدول پرفروش‌ها قرار دارند. مجموعه‌های «ضد»، «هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست»، «آدم‌ها روی پل»، «چيزی تو كشو نيست» و «حفره‌ها» هم کتاب‌های شعری هستند که در این مدت، بیشترین فروش را داشته‌اند.

کتاب‌هایی که در زمینه فلسفه به بیشترین میزان فروش در نیمه اول مرداد دست پیدا کرده‌اند، عبارت‌اند از: «دنيای سوفی»، «در باب حكمت زندگی»، «پست مدرنيسم (قدم اول)»، «تسلی بخشی‌‌های فلسفه» و «102 مسئله فلسفی». عناوین پرفروش انقلاب و دفاع مقدس هم به این ترتیب اند: «دايره المعارف مصور تاريخ جنگ» و «همپای صاعقه»، «لشكر خوبان»، «بال‌های خونين فطرس (چهل عكس چهل داستان)» و «شنام».

«بودن با دوربين»، «تئوری‌های طراحی گرافيك»، «عصر آوانگارد»، «زبان عكس» و «مبادی سواد بصری» عناوین پرفروش حوزه هنر هستند و در میان کتاب‌های علمی هم «پس از نخستين سه دقيقه» و «اينشتين چه چيزی را نمی‌دانست؟»، «تاريخچه زمان»، «نظريه‌ای براي همه چيز» و «عرفان و فيزيك جديد» پرفروش بوده‌اند.

«يه عالمه چيز بگرد و پيدا كن»، «دس‌دسی باباش می‌‌ياد»، «ماهی سياه كوچولو»، «آقای خندان» و «نامه‌های فليكس خرگوش كوچولو به سفر دور دنيا می‌‌رود»، کتاب‌های پرفروش قفسه‌های کودک فروشگاه مرکزی شهر کتاب هستند و کتاب‌های پرفروش حوزه ادبیات نوجوان هم عبارت‌اند از:‌ «تنور و داستان‌های ديگر»، «خرچنگ چنگال طلايی (ماجراهای تن‌تن 9)»، «وقتی برف می‌‌بارد»، «سبيل بابا ناميزونه» و «تيستوی سبز انگشتی».

