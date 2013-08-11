برخی وزیران پیشنهادی موضع خود را در برابر فتنه 88 مشخص نکرده اند

عباس فلاحی باباجان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نظر نمایندگان مجلس در خصوص کابینه پیشنهادی روحانی اظهار داشت : فضای مجلس در خصوص هیئت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور با چندین چالش مختلف روبه رو است که بر سر آن ها در بین نمایندگان بحث های اساسی شکل گرفته است.

وی در خصوص مهم ترین چالش های موجود بین نمایندگان برای تایید صلاحیت این وزرا گفت: یکی از مشکلات مشخص نشدن موضع برخی از این افراد در برابر جریان فتنه است، به همین دلیل این افراد باید خط خود را در برابر جریان 88 مشخص کرده و از وابستگی به این جریان اعلام برائت کنند.

فلاحی با بیان دغدغه دوم نمایندگان گفت: شرایط سنی افراد کابینه از دیگر مشکلات برخی وزرای پیشنهادی است به گونه ای که بر اساس نظر نمایندگان برخی وزیران پیشنهادی تحرک جسمی و روحی مناسبی برای این شغل ندارند.

وی افزود: نبود وزیر پیشنهادی از بین بانوان در بین وزرا از دیگر معضلاتی است که نمایندگان به طور جدی به آن فکر می کنند زیرا به نظر می رسد باید فکر اساسی تری برای حضور وزیر از بین بانوان شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: برخی وزیران نیز از وزرای دولت های اسبق به شمار می روند که نمایندگان به طور جدی در حال بررسی عملکرد این افراد طی دوره های گذشته هستند و برخی نقدها به عملکردها آن ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه تنها تعداد معدودی از این وزیران مورد نقد اساسی نمایندگان قرار دارند گفت: حداقل پنج تن از وزرای پیشنهادی مورد نقد و بررسی شدید نمایندگان مجلس قرار دارند.