نیمی از صحن حضرت زهرا (س) در نجف ساخته شد/ کارشکنی وهابیون در پیشرفت پروژه ها

محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای ستا عتبات عالیات استا البرز با اشاره به سابقه تاسیس این ستاد پس از سقوط رژیم بعث حاکم در عراق در سال 1382 اظهار داشت: متاسفانه عتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافتند بلکه بر اثر سیاست های سوء در حال تخریب بودند، اما با تشکیل ستاد بازسازی عتبا عالیات، توجه و مراقبت ازاین اماکن متبرکه آغاز شد.

وی گفت: این ستاد غیردولتی، داوطلبانه و غیر انتفاعی بوده و حوزه فعالیتش بین المللی است. موضوع فعالیت ستاد، بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیتهای انسان دوستانه است.

وی افزود: منابع و دارایی های ستاد از طریق قبول کمک های مالی داوطلبانه از سازمان های دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص خیٌر تامین می شود.



محمدی در مورد اهداف ستاد عتبات عالیات، گفت: بازسازی و توسعه حرم های ائمه معصومین علیهم السلام، رسیدگی به اماکن مذهبی در کشور عراق و دیگر کشورها و همجنین انحام فعالیتهای انسان دوستانه به مردم عراق و دیگر کشورها در صورت نیاز و وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسلامی، از اهداف این ستاد است.

وی اضافه کرد: ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. ستادهای استانی و شهرستانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل و یا مشارکت در پروژه های بزرگ را پیشنهاد و پس از تصویب رئیس ستاد و مطابق طرح های



محمدی با اشاره به دفاتر بازسازی حرم های مطهر، گفت: ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه های بازسازی و نظارت بر اقدامات عمرانی و خدماتی، در هر یک از حرم های مطهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا دفتر بازسازی ایجاد کرده است که با هماهنگی متولیان حرم های مطهر فعالیت می کنند.



محمدی همچنین، از آبرسانی به حرم امیرالمومنین، تعویض سنگ حرم امام علی و حسین (ع) و ساخت بقعه حبیب ابن مظاهر به عنوان اقدامات این ستاد که در البرز صورت گرفتند، یاد کرد.



ساخت بقعه حبیب ابن مظاهر در البرز

وی در مورد نذورات مردمی گفت: در فهرست نذوراتی که به دفتر ستاد رسیده اقلام متفاوتی وجود دارد. آن بخش از نذورات که نقدی است پس از واریز به بانک صرف امور عمرانی در حرمها می شود و بخش غیر نقدی مشمول چند وجه است؛ اگر نذر ادا شده زیورآلات گرانبها شامل طلا و نقره باشد، فلزات آن ذوب می شود تا برای آبکاری در ساخت ضریح های مطهر، دربها و کاشیهای گنبدها استفاده شوند. غیر فلزات هم اگر قابل فروش باشند، فروخته شده و وجوه به دست آمده از آنها نیز به حساب بانک واریز می شود.

وی ادامه داد: اگر نذورات اقلامی از قبیل لوستر، مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی، خودرو و حتی مواد اولیه تهیه غذا مثل برنج، حبوبات و ... باشند، با توجه به قابل انتقال بودن آنها به عراق تصمیم گیری می شود.



وی گفت: در مجاورت حرم علی (ع)، صحن بسیار باشکوهی به نام حضرت زهرا (س)، در حال ساخت است که تا به امروز 55 درصد این بنا ساخته شده است.



ساخت ضریح حضرت زهرا (س) در جوار حرم حضرت علی (ع)

محمدی در پایان تاکید داشت: وهابیت اجازه نمی دهد پروژه های شیعه پیش برود و با واسطه گری عالم شیعه آیت الله سیسستانی، این پروژه ها صورت گرفته است.

گفتگو: جواد کریمی