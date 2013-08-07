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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

سرهنگ جعفری:

نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

آبدانان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه آبدانان گفت: نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جعفری ظهر سه شنبه در جلسه امرو به معروف شهرستان آبدانان  از تذکر لسانی به عنوان یک بحث مهم و مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری یاد کرد و اظهار داشت: ان چه که یک جامعه را به سوی جامعهد ی سالم و مدینه ی فاضله  سوق می دهد مسئولیت پذیری افراد نسبت به هم دیگر از طریق تذکر عیوب است.

 فرمانده سپاه ناحیه آبدانان گفت: در سال جاری فعالیت های ستاد احیا در شش محور انجام خواهد شد.

وی به عنوان دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: گسترش اقدامات فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری کلاس های اخلاق، برگزاری نشست های تخصصی و شخصیت های فرهنگی و مسئولان مراکز فرهنگی یکی از محور های مهم فعالیت ستاد های امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان آبدانان است.

جعفری، گسترش فرهنگ نقد پذیری در جامعه، توسعه آموزش و کارگاه های اموزشی و جلسات پرسش و پاسخ، تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد حماسه ی اقتصادی، گسترش و توسعه تبلیغات و تاکید بر نقش صدا و سیما و مطبوعات در امر به معروف و نهی از منکر را از محور های مهم فعالیت این ستاد عنوان کرد.

کد مطلب 2111917

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