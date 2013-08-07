112 هزار تن گندم از کشاورزان همدان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه پارسال در استان همدان کمتر از هفت هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، افزود: تمهیداتی انجام شده که تا حد ممکن گندم به خارج از استان همدان نرود.

وی با بیان اینکه در راستای خرید گندم کارهای مناسبی انجام شده است، ادامه داد: یکی از کارهای انجام شده افزایش مراکز خرید گندم در استان همدان و دیگری پرداخت بهای گندم در محل خرید بود که در مقطعی خوب انجام شد.

مشکل پرداخت بهای گندم کشوری است

معاون برنامه ریزی استاندارهمدان با بیان اینکه مشکل پرداخت بهای گندم مربوط به کشور است، اظهار داشت: از 31 تیرماه 45 درصد بهای گندم به کشاورزان پرداخت شده و 55 درصد بهای گندم باقی مانده است.

حسن خیریانپور با تاکید بر اینکه باید از همه ابزار و مکانیزم های در اختیار شهرستان استفاده کرد، عنوان کرد: اگر لازم باشد پمراکز خرید گندم افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه استانداری به صورت روزانه گزارش خرید گندم را از اداره غله می گیرد، اظهار داشت: بحث خرید گندم در دستور کار است و باید از همه شیوه ها و مکانیزم های در اختیار باید استفاده کرد تا گندم تولید شده در استان در همین استان باقی بماند.

معاون برنامه ریزی استاندارهمدان با اشاره به اینکه گندم باید در جای خود مصرف شود، بیان کرد: امسال با تمهیدات اتخاذ شده به سمت این می رویم که گندم مورد نیاز کشور از داخل کشور تامین شود.

18 طرح بزرگ در استان همدان بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

حسن خیریانپور در ادامه با اشاره به اینکه در جلسات پیش هم بر پیگیری طرح های بزرگ استان همدان از سوی صنعت، معدن، تجارت تاکید شده است، افزود: 18 طرح بزرگ تولیدی در استان همدان با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان پیشرفت فیزیکی در طرح ها متناوب است، افزود: شرکت آینده سازان فولاد البرز با 90 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت فولاد پویان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت اگزو با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت فلوسیلس در ملایر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی، پتروشیمی هگمتانه با 92 و نیم درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت پویان طب هگمتانه با 90 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت نسیم هگمتانه در در کبودرآهنگ با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل اند.

وی گفت: شرکت پلی پر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت پرنده باران پارس در همدان با 80 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت بافت سان ملایر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت حجاب هگمتانه در بهار با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت پنیر و خامه با 65 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت سرکان برتر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت پگاه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در ملایر، شرکت زرین صنعت هگمتانه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت آریا چوب ملایر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی، شرکت فارا سیمی تویسرکان با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و شرکت کوثر الوند هگمتانه در نهاوند با 85 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله 18 طرحی است که در استان همدان بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.