عمليات انشعاب گيري گاز به شهرک صنعتي بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر پروین بیان داشت: عملیات فوق به درخواست مدیریت شرکت گاز استان توسط اکیپ اعزامی از منطقه پنج عملیات خطوط انتقال گاز و با همکاری منطقه شش عملیات خطوط انتقال گازبا هزینه ایی بالغ بر 233میلیون ریال اجرا شد.

پروین به جایگاه و نقش حیاتی شهرک های صنعتی در استان و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: اجرای عملیات انشعاب گیری شهرک صنعتی نقطه عطفی در جهت گازرسانی به صنایع فعال در بندرعباس به شمار می آید.

وی عملیات انشعاب گیری گاز به روش گرم را از عملیات بسیار حساس و دقیق خطوط لوله گاز دانست و تشریح کرد: عملیات انشعاب گیری از لوله های سیالات پرفشار مانند نفت و گاز در حالی که خط لوله، حامل جریان سیال است صورت می گیرد.

وی اهمیت این روش را عدم قطع جریان سیال در هنگام اتصال و تعمیرات عنوان کرد.