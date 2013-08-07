انتخاب ستاد نانو برای اجرای سند فناوری نانو در صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سند راهبردی توسعه فناوری نانو در صنعت نفت در راستای اجرای ماده 10 قانون تاسیس وزارت نفت و سند راهبردی 10 ساله توسعه فناوری نانو در ایران، به منظور بررسی راهکارها و ایجاد هماهنگیهای لازم در پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و شرکتهای تابعه همگام با نظام پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت، ارائه شده است.
چشم انداز این سند تولید محصولات و فرآوردههای نفتی مبتنی بر فناورینانو با ارزش افزوده بالا، به کارگیری فرایندهای مبتنی بر فناورینانو برای ازدیاد برداشت، افزایش کارایی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و بهبود کمی و کیفی محصولات، رفع معضلات عملیاتی، ترغیب مصرفکنندگان به استفاده از محصولات داخلی نانو برای افزایش کارایی، کاهش وابستگی و کاهش هزینهها و صادرات محصولات و خدمات فناوری نانو است.
به منظور نظارت بر اجرایی شدن سند و ارزیابی میزان تحقق اهداف سند و نظارت بر اجرای طرحها و پروژهها، کارگروه نظارت عالی بر فرایند اجرایی شدن سند فناوری نانو در صنعت نفت تشکیل شده است که مسئولیت آن بر اساس سند مصوب، از طرف وزارت نفت به ستاد نانو واگذار میشود. قابل ذکر است ستاد نانو نقش بسیار پررنگ و موثری در روند تهیه و تنظیم این سند داشته است.
فناوری نانو دارای ظرفیت بالایی در صنایع مرتبط با نفت است و امکان ایجاد ارزش افزوده، رفع معضلات عملیاتی، بهبود کارایی، ازدیاد برداشت از مخازن و رفع آلایندههای زیست محیطی را فراهم میکند.
این سند در یک سازوکار نظاممند، نیازهای صنعت نفت و سایر صنایع وابسته آن را به فناوریهای نانو، شناسایی و در قالب طرحهای پژوهشی با استفاده از توانمندیهای کشور و از طریق مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان تا مرحله انتقال دستاوردها و به کارگیری در صنایع نفت پیگیری میکند.
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