انتخابات 24 خرداد، مصداق عيني تحقق حماسه سياسي بود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان قم، با قدردانی از تلاش‌های همه کسانی که در امر برگزاری انتخابات در قم سهیم بودند، اظهار داشت: مردم شریف استان هم پای سایر مردم ايران اسلامي، با حضور پرشور و شعور خود در صحنه انتخابات، گام بلندي را در راستاي پیروی از منویات مقام معظم رهبری و خلق حماسه بزرگ سیاسی برداشتند.

وي جابجایی مسئولیت‌ها در نظام اسلامی را امری طبیعی و در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: انتخابات در جمهوري اسلامي، تجلي مردم سالاري ديني و حاكميت مردم بر اداره امور كشور است.

استاندار قم، با اشاره به تجربه سال ها برگزاري انتخابات ، انتخابات 24 خرداد قم را يكي از بهترين انتخابات طي اين سال ها عنوان و تصريح كرد: این امر از جهاتی به فرهنگ قم و مردم فرهیخته آن باز می‌گردد که در همه عرصه‌های به عنوان نمونه و الگو در کشور شناخته شده‌ هستند.

پيريايي افزود: هر دو انتخابات قم در كمال صحت و سلامت و آرامش برگزار گرديد و بازشماری درصدی از صندوق‌هاي انتخابات شوراي شهر، نیز مهر تاییدی بر پیشانی انتخابات این دوره بود.

وي ولايت فقيه را تعيين كننده مسير و جهت حركت جامعه به سوي تعالي و پيشرفت دانست و افزود: در همه عرصه‌ها نباید کسی از مقام معظم رهبری جلو‌تر و یا عقب‌تر حرکت کند بلكه باید همگام با آن و در خط صحيح ولايت گام برداشت.

استاندار قم، با بیان اینکه همواره وحدت و هم افزایی در قم باید در اوج باشد، تاکید کرد: همه کار‌ها را باید با همدلی و اتحاد پیش برد و زیاده روی‌ها موجب ایجاد تفرقه و جدایی می‌شود.

وي ضمن تقدير از تلاش‌های فرماندار قم که مسئوليت همزمان هیئت اجرایی برگزاری دو انتخابات را عهده دار بودند و سایر مسئولان برگزاری انتخابات، اظهار داشت: انتخابات عرصه اي براي انجام كار گروهي در فضاي تعامل و همدلي در استان بود.

قم در برگزاری انتخابات نمونه و الگو بود

در ابتدای این مراسم اسماعیل زارعی کوشا فرماندار شهرستان قم با ارائه گزارش كاملي از نحوه برگزاری انتخابات در قم اظهار داشت: انتخابات استان قم همانند دوره‌های پیشین بسیار خوب و مطلوب برگزار شد و قم در برگزاری انتخابات نمونه و الگو بود.

وي با بیان اینکه انتخابات در قم در ‌‌نهایت همدلی، قانون مداری و انسجام توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت برگزار شد افزود: استان قم اولین استانی بود که نتایج آن در سامانه تجمیع انتخابات وزارت کشور ثبت و نتایج آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در بحث آموزش عوامل اجرایی نیز رتبه بر‌تر کشوری را دریافت کرد.

فرماندار قم گفت: برگزاری انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در همه حوزه‌های واجب شرایط استان، از تاکیدات ويژه مقام عالي استان بود که خوشبختانه اين مهم محقق گرديد و در ۱۳۰ شبعه روستایی استان شاهد برگزاري انتخابات بوديم.

در پایان این مراسم نیز استاندار قم با اهداء لوح سپاس به اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت انتخابات از تلاش‌های آنان تقدیر کرد.

