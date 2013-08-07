سالانه یک میلیون تن سیب زمینی در همدان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر ضرابی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه یک میلیون تن سیب زمینی در استان همدان تولید می شود، ادامه داد: 25 درصد سیب زمینی کشور در استان همدان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مزارع سیب زمینی همدان زیر پوشش آبیاری تحت فشار است، بیان کرد: مصرف آب زمین های سیب زمینی از 14 هزار متر مکعب به هفت هزار متر مکعب کاهش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه سیب زمینی در دنیا رتبه سوم یا چهارم مصرف را دارد، اظهار داشت: امسال میزان صادرات سیب زمینی نسبت به سال پیش قابل توجه نبوده است.

بخش زیادی از سیب زمینی بهاره کشور را استان همدان تامین می کند

وی با اشاره به اینکه 315 هزار تن سیب زمینی بهاره در همدان تولید می شود، اضافه کرد: بخش زیادی از سیب زمینی بهاره را استان همدان تامین می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه اگر میزان تولید سیب زمینی استان ها در کشور مازاد بر مصرف باشد در سردخانه دپو می شود، ادامه داد: امسال شرایط آب و هوایی باعث شد میزان تولید به اندازه نیاز همان فصل باشد.

علیرضا رنجبر ضرابی با اشاره به اینکه پنج هزار و 100 هکتار سیب زمینی تابستانه در همدان تولید می شود، افزود: همچنین شش هزار و 900 هکتار سیب زمینی تابستانه در بهار تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه در هشت استان کشور سیب زمینی تابستانه کشت می شود، اظهار داشت: از 12 هزار هکتار سیب زمینی تابستانه بهار و همدان هفت هزار و 200 هزار هکتار آن برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه در خصوص گندم با اشاره به اینکه 80 هزار هکتار گندم آبی کشت شده است، افزود: همچنین 326 هکتار گندم دیم در استان همدان کشت شده است.

30 درصد گندم کشت شده در همدان خسارت دیده است

وی با اشاره به اینکه 30 درصد گندم کشت شده به دلیل سرمازدگی و گرما خسارت دیده است، اظهار داشت: عمده خسارات وارده در گندم دیم بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه پس از برآورد خسارات 426 هزار تن تولید گندم دیم و آبی در استان بوده است، ادامه داد: از این 426 هزار تن دولت در حدود 50 تا 60 درصد را از کشاورزان می خرد.

رنجبر ضرابی با اشاره به اینکه برآورد شده است که 140 هزار تن گندم خریداری شود، بیان کرد: حدود 80 درصد این پیش بنی محقق شده است.

وی با بیان اینکه تا دیروز 112 هزار تن گندم از کشاورزان خریدار شده است، اضافه کرد: 15 هزار تن گندم را سازمان تعاون روستایی خریداری کرده است و هفت هزار تن برای بذر در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: 65 هزار تن نیز توسط واسطه خریداری شده است.