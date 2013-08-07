اينجا عشق و ايمان بر گرماي 46 درجه فائق آمد/ آيين عيد سعيد فطر در بافق

به گزارش خبرنگار مهر، اكنون هنگامه آن رسيده كه بگوييم؛ خداحافظ ای عيد بندگان خدا، خداحافظ ثانیه های دل انگیز افطار و ای لحظه های عاشقانه سحر و خداحافظ اي ماه ليلة القدر و اي ماه نزول قرآن.
الوداع اي ماه ضيافت الهي و صله رحم، چه دير آمدي و چه زود رفتي. "عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت؛ صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت".
خوشا آنانكه از ماه پر بركت رمضان، توشه اي براي دنيا و آخرت خود برگرفتند و امروز شرمنده پيشگاه اقدس كبريايي نيستند.
چه خوشحالند آنهايي كه عشق و ايمانشان به خدا بر گرماي طاقت فرساي 46 درجه بافق فائق آمد و در گرماي سوزان كويري تكليف الهي را انجام دادند و در چشمه زلال عشق، معرفت و ايمان روح خويشتن را صيقل دادند.
خوش به احوال كساني كه در اين ماه پر عظمت، سخاوتمندانه روزه داران را بر خان رمضان دعوت كرده و اهل ايمان، عاشقان الله و محبان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را اطعام كردند.
رؤيت هلال ماه، مهمترين آيين مردم بافق است و گرچه اين امر در بسياري نقاط كشور براي اعلام همگاني انجام مي شود اما مردم بافق با آداب و سنت خود به دنبال هلال ماه شوال می گردند و از گذشته هاي دور نيز اين سنت را داشته اند.
عصر آخرین روز ماه مبارک رمضان کسانی که قوه بینایی خوبی داشتند به مکانهای مرتفع مثل پشت بامهای بلند، بالای برجها و تپه های اطراف این شهر می رفتند و سعی می کردند ماه را پیدا کنند.
اگر فرد یا افرادی ضعف بینایی داشتند و به این نقیصه معروف بودند و همراه آنها می شدند، به طعنه می گفتند: هر چه کور شو (شب کور) است بیست و نهم، دنبال ماه می گردد.
راه دیگری که برای پیدا کردن ماه شوال به کار می رفت، تشت گذاشتن بود یعنی تشتی را از آب پر می کردند و در بلندیها قرار می دادند تا در صورت طلوع ماه، تصویرش را در آب ببینند.
ببین و نشو
معروف است برای عید کردن باید حتما ماه را ببینند و روزه نگیرند یعنی یقین حاصل کنند که هلال شوال رؤیت شده است و بالعکس برای شروع ماه رمضان، نبین و بشو، همین قدر که شایع شود ماه رمضان رؤیت شده باید روزه گرفت.مردم این شهر قبل از اقامه نماز عید سعید فطر به صورت گروهی 700 متر را پیاده به سمت امام جمعه حرکت می کنند و اللهمَ اهل الکبریاء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة و... را یک نفر با صدای بلند می خواند و بقیه جمعیت آن را تکرار می کنند.
بعد از ديدار با امام جمعه و تبريك فرا رسيدن عيد سعيد فطر، دسته جمعي به مسجد جامع رفته و نماز با شكوه عيد را به امامت امام جمعه بافق اقامه مي كنند.
رسوم ديگر مردم بافق در عيد رمضان
در این روز مردم پس از اقامه نماز عيد بر سر مزار شهدا و اموات گردهم می آیند و در هنگام زیارت اهل قبور با شیرینی و خرما از یکدیگر پذیرایی می کنند بعد از آن همه با هم به درب منزل امواتی که اولین عیدشان است می روند و به خانواده آنها تسلیت می گویند و برای امواتشان فاتحه می فرستند.
پس از اين مراسم، جشن عيد فطر در ميان مردم با پخش شربت و شيريني و نقل آغاز مي شود و مردم شب و روز عيد را با صله رحم به پايان مي رسانند.
آنگاه نوبت ديدار از پدر و مادر، بزرگان فاميل و معتمدان و ريش سفيدان محل مي رسد و مردم با رفتن به منزل آنها ضمن تبريك عيد فطر، صله رحم را به جاي مي آورند.
گزارش: عليرضا مهرانپور
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