اينجا عشق و ايمان بر گرماي 46 درجه فائق آمد/ آيين عيد سعيد فطر در بافق

به گزارش خبرنگار مهر، اكنون هنگامه آن رسيده كه بگوييم؛ خداحافظ ای عيد بندگان خدا، خداحافظ ثانیه های دل انگیز افطار و ای لحظه های عاشقانه سحر و خداحافظ اي ماه ليلة القدر و اي ماه نزول قرآن.

الوداع اي ماه ضيافت الهي و صله رحم، چه دير آمدي و چه زود رفتي. "عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت؛ صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت".

خوشا آنانكه از ماه پر بركت رمضان، توشه اي براي دنيا و آخرت خود برگرفتند و امروز شرمنده پيشگاه اقدس كبريايي نيستند.

چه خوشحالند آنهايي كه عشق و ايمانشان به خدا بر گرماي طاقت فرساي 46 درجه بافق فائق آمد و در گرماي سوزان كويري تكليف الهي را انجام دادند و در چشمه زلال عشق، معرفت و ايمان روح خويشتن را صيقل دادند.

خوش به احوال كساني كه در اين ماه پر عظمت، سخاوتمندانه روزه داران را بر خان رمضان دعوت كرده و اهل ايمان، عاشقان الله و محبان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را اطعام كردند.