تولید تصاویر چند بعدی با یک دوربین ساده و تجهیزات اولیه

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری جدید محققان به عکاسان تازه کار و دانشمندانی که با میکروسکوپ کار می کنند این امکان را می دهد که تصاویر سه بعدی را بدون نیاز به سخت افزار پرهزینه تولید کنند.

این فناوری روشی ارزان قیمت برای تولید فیلمهای سه بعدی پرده سینما است.

این تکنیک در دانشکده مهندسی و علوم کاربردی هاروار تولید شده و تنها به محاسبه و ریاضیات وابسته است تا تجهیزات گران قیمت و پرهزینه.

در این روش که "تصویربرداری لحظه ای میدان نور" نام دارد دو تصویر از یک زاویه دوربین اما با عمقهای متفاوت گرفته می شود. تفاوت جزئی بین دو تصویر اطلاعاتی را برای رایانه فراهم می کند تا یک تصویر جدید را با انجام محاسبات ریاضی خلق کند، درست به گونه ای که دوربین به یک سو حرکت کرده است.

وقتی که این دو تصویر به هم متصل می شود هرکس می تواند حس یک تصویر سه بعدی را از آن داشته باشد. این جلوه برابر با مشاهده یک تصویر سه بعدی با یک چشم بسته است. اما مسئله اصلی این است که صحبت کردن درباره آن ساده تر از کل فرآیند کار است.

کنث کروزیر محقق اصلی این پروژه گفت: اگر یک چشم خود را ببندید ادراک عمق دشوار می شود. چشم شما می تواند روی یک چیز یا چیز دیگر تمرکز کند اما تنها وقتی که هنوز سر خود را از یک سمت به سمت دیگری حرکت نداده اید. ثابت ماندن نقطه دید در یک زاویه چون میکروسکوپ نیز یک مشکل چالش برانگیز بود و محققان برای حل این مشکل به محاسبه این مسئله پرداختند که اگر این تصویر از یک زاویه مختلف گرفته شود، چه ظاهری خواهد داشت.

آنها به این نتیجه رسیدند که در زاویه نور در هر پیکسل مداخله کنند، کاری که حسگرهای تصاویر و فیلم نمی توانند انجام دهند.

نکته مهم این است که این تکنیک ارائه کننده یک راه قابل دسترس برای تولید تصاویر سه بعدی از مواد نیمه شفاف چون بافتهای زیستی است.

از سوی دیگر این فناوری می تواند برای تولید فیلمهای سه بعدی به کار رود و ممکن است روزی با تجهیزات کنونی فیلم برداری بدون نیاز به عینکهای سه بعدی بتوان تصاویر سه بعدی خلق کرد.

با انتخاب صفحه نمایش درست می توان تصاویری برای مخاطبان پخش کرد که آنها هنگام مشاهده تصور کنند به واقع در میان این تصاویر حضور دارند.