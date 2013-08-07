آخرين آمار ايدز در ایران اعلام شد/ 26 هزار و 556 نفر مبتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار جمع آوري شده از دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني، تا تاريخ اول تير ماه 1392 مجموعاً 26 هزار و 556 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در كشور شناسايي شده اند كه 89.6 درصد آنان را مردان و 10.4 درصد را زنان تشكيل مي دهند. بر اساس اعلام اداره ايدز وزارت بهداشت، تاكنون 4 هزار 796 نفر مبتلا به ايدز شناسايي شده و 5 هزار و 345 نفر از افراد مبتلا فوت كرده اند. 46.1 درصد از مبتلايان به HIV در زمان ابتلا در گروه سني 34 - 25 سال قرار داشته اند كه بالاترين نسبت در بين گروههاي سني را به خود اختصاص مي دهند.

بر اساس اين گزارش علل ابتلا به HIV در بين كل مواردي كه از سال 1365 تا كنون در كشور به ثبت رسيده است به ترتيب تزريق با وسايل مشترك در مصرف كنندگان مواد 68.4 درصد، رابطه جنسي 12.3 درصد،دريافت خون وفرآورده هاي خوني 0.9 درصد و انتقال از مادر به كودك 1.2 درصد بوده است. همچنين راه انتقال در 17.1 درصد از اين گروه نامشخص مانده است.

بنابراین گزارش، در مقايسه اين آمار با موارد مشابه كه در سال 1391 گزارش شده است،اعتياد تزريقي 52.2 درصد، برقراري روابط جنسي 33.2 درصد، و انتقال از مادر مبتلا به كودك 3.3 را تشكيل داده است. در 11.3 درصد از موارد شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتلا از راه خون و فرآورده هاي خوني گزارش نشده است.