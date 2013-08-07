سطح سواد سلامت مردم پایین است/ فقط در روستاها موفق عمل کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی روز چهارشنبه در نشست خبری چهارمین جشنواره ملی رسانه های سلامت افزود: هر خدمت بهداشتی و درمانی باید پیوست آموزش هم داشته باشد تا اثر و کارآیی خود را نشان دهد وگرنه اگر مردم ندانند برای چه فلان واکسن را می زنند، فایده ای در اثربخشی و درمان آن وجود ندارد.

وی افزود: جشنواره ملی رسانه های سلامت به دنبال گسترش آموزش سلامتی است و چون یک اقدام فرهنگی محسوب می شود در درازمدت اثر خود را نشان خواهد داد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: ما باید مثل همه جای دنیا مردم را در برنامه های بهداشت و درمان شریک کنیم نه اینکه یک مرکز به نام وزارت بهداشت وجود داشته باشد که برای همه چیز مردم در بخش سلامتی تصمیم بگیرد. نگاه مشتری مداری به مردم در بهداشت و درمان دیگر در دنیای امروزی جواب نمی دهد و قدیمی شده است.

رخشانی افزود: همین که شاهدیم مردم برای دریافت خدمت به جاهای مختلفی مراجعه می کنند نشان از این دارد که سطح سواد سلامتی مردم پایین است و فضا برای آموزش سلامتی خیلی گسترده است.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: ما فقط در روستاها موفق عمل کرده ایم، روستاها با داشتن بهورزانی که آموزش های لازم را دیده بودند توانسته اند آموزش های خوبی در این زمینه دریافت کنند.

ارائه آموزش مجازی سلامت به مردم توسط 6 هزار رسانه

رخشانی با اشاره به بهره برداری مرکز آموزش و ارتقای سلامت از 6 هزار رسانه دیجیتال برای آموزش مجازی سلامتی به مردم از سال 89 تاکنون، گفت: با این اقدام هزینه های آموزش کم و اثربخشی افزایش یافته است.

290 هزار بازدید از سایت جشنواره

وی به بازدید 290 هزار نفر از سایت جشنواره ملی رسانه های سلامت خبر داد و گفت: برای شرکت در جشنواره چهارم نیز تاکنون 170 نفر ثبت نام کرده و 58 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

رخشانی در پایان از جداسازی بخش خبرگزاری ها از بخش دیجیتال جشنواره برای ایجاد رقابت بیشتر بین خبرنگاران خبر داد.