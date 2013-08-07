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۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

حجت الاسلام بخشی:

مهمترین رسالت مبلغان تقویت باورهای دینی مردم است

مهمترین رسالت مبلغان تقویت باورهای دینی مردم است

سرخه - خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه گفت: مهمترین رسالت مبلغان تقویت باورهای دینی و پرورش روحیه بندگی مردم به خدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مبلغان و مبلغات شهرستان سرخه، مهمترین رسالت آنها را تقویت باورهای دینی مردم دانست و افزود: رساندن پیام های اعتقادی، اخلاقی و تربیتی از دیگر وظایف مبلغ دین است.

وی تصریح کرد: مبلغان نباید بواسطه گرایش به امور مادی و زرق و برق دنیا از این سرمایه عظیم معنوی غافل و رسالت خود را به خوبی انجام ندهند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت: تبلیغ در دين اسلام جايگاه ويژه اي دارد و قرآن هم پيامبر اسلام(ص) را به عنوان يک مبلغ معرفي مي کند.

بخشی افزود: حضور مبلغان دین در نقاط مختلف جامعه باعث کاهش بزهکاری و آسیب های اجتماعی می شود.

وی در بخش پایانی با اشاره به ظرفیت تبلیغی شهرستان سرخه گفت: در ماه مبارک رمضان 19 مبلغ به نقاط مختلف این شهرستان اعزام  و همه مناطق شهرستان را پوشش دادند که جای قدردانی دارد.

کد مطلب 2112047

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