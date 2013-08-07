افتتاح نسخه آزمایشی سامانه ارزیابی اختراعات در شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انور شلماشی افزود: به منظور یکسان ‌سازی و استاندارد کردن ارزیابی اختراعات در داخل کشور نسبت به آموزش و جذب کارشناسان ارزیاب مورد تأیید این دفتر اقدام خواهد شد.

مدیر کل دفتر مدیریت دانش و مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اظهار داشت: همزمان با راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ارزیابی ثبت اختراعات در کشور دوره‌های آموزشی با 8 سرفصل جداگانه برای واجدین شرایط ارزیابی ثبت اختراع برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: داوطلبان پس از اخذ گواهی پایان دوره برای کارشناسی اختراعات در سامانه ارزیابی اختراعات معرفی خواهند شد.

شلماشی زمان راه اندازی این سامانه و برگزاری اولین سطح از این دوره را در شهریور ماه سال جاری ذکر کرد و ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ‌عمل‌آمده این دوره آموزشی با حضور مدرسانی از دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران طی شهریورماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار می‌شود.