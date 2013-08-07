ماهانه 16 هزار تن گندم در استان همدان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا راد پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی که در استانداری همدان برگزار شد با بیان اینکه سالیانه 192 هزار تن گندم در استان همدان تولید می شود، افزود: امیدواریم بتوانیم روند صرفه جویی در مصرف گندم را در استان همدان حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه 32 مرکز خرید گندم در استان همدان به منظور خرید گندم کشاورزان ایجاد شده است، ادامه داد: امسال 112 هزار تن گندم تحویل این مراکز شد که این میزان پارسال شش هزار و 700 تن بوده است.

مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13 با اشاره به اینکه تا قبل از 31 تیر ماه مشکلی در پرداخت هزینه گندم کشاورزان وجود نداشت، بیان کرد: از 31 تیر 45 درصد مبلغ به حساب کشاورز پرداخت شده و 55 درصد دیگر باقی مانده است.

راد با اشاره به اینکه برای سلامتی مردم جامعه نان باید سبوس داشته باشد، عنوان کرد: باید در رابطه با خواص سبوس اطلاع رسانی شود.

119 فقره طرح صنعتی و معدنی در استان همدان تسهیلات دریافت کرده اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه گفت: 119 فقره طرح صنعتی و معدنی در استان همدان تسهیلات دریافت کرده اند.

سعید سیاری با بیان اینکه اجرای 20 فقره طرح در حال پیگیری است، افزود: چهار فقره طرح انصراف داده اند و 24 فقره طرح بدهی معوقه دارند.

وی با بیان اینکه متقاضیان 55 فقره طرح تا تاریخ پنجم مردادماه برای اعلام وضعیت کارها مراجعه نکرده اند، اظهار داشت: همچنین 10 فقره طرح در حال انجام است که شناسه پرداخت برای عقد قرار داد بگیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کامل نبودن مدارک و نداشتن وثیقه مشکل قابل حلی نیست، عنوان کرد: اگر طرحی مشکل اساسی و یا بدهی معوقه داشته باشد قابل حل نیست و اگر هم قابل حل باشد زمان می برد.