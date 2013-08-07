تخلیه و بارگیری کالا دربندر شهید باهنر 19 درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عسکری نسب اظهارداشت: این بندر در چهار ماهه نخست امسال با 565 هزار و454 تن تخلیه و بارگیری کالا با پنج درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

عسکری نسب افزود: کالاهای غیر نفتی و نفتی نیز به ترتیب با 452 هزار و 366 تن و 113 هزار و 88 تن، با رشد 72 در صدی درتیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از این بندر صادر شده است.

معاون دریایی و بندری بندرشهید باهنر ادامه داد : این کالاها شامل مواد شیمیایی کشاورزی، مواد معدنی، قیر، میوه و تره بار ،مواد پروتینی ،آهن آلات، مصالح ساختمانی است که به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وکشورهای حوضه اقیانوس هند صادر شده است.

وی عمده کالاهای وارداتی به بندر را همچون برنج ،خشکبار، مصالح ساختمانی، خودرو، پارچه، لوازم خانگی و ماشین آلات نام برد که از کشورهای آسیای شرقی و حاشیه جنوبی خلیج فارس است.

عسکری نسب بیشترین رشد کابوتاژ نفتی و غیر نفتی را در تیر امسال 83 در صد اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تا کنون 1414 فروند شناور وارد بندر شده است که سهم شناورهای سنتی و موتور لنجها 695 فروند با 99 هزار و 366 تن کالا بوده است که 95 در صد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال نیز تا کنون یک میلیون و 50 هزار و 631 مسافر ازا ین بندر و بندر شهید حقانی جابه جا شده اند.