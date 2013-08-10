اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار برای طرحهای پژوهشی حوزه جوانان

محمد تقی حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در ششمین جلسه شورای پژوهش و برنامه ریزی طرح های ارائه شده به این مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نهایت 14 طرح پژوهشی به تصویب رسید.
وی افزود: اعتبار اختصاص داده شده برای تحقیق و پژوهش و اعلام نتایج آن به مرکز 700 میلیون تومان است و ضروری است تمامی این طرح ها طی مدت 8 ماه تا یک سال به نتیجه برسد.
به گفته تقی زاده، آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر حفظ استقلال و تداوم فعالیت ، بررسی سیاست قوانین و برنامه های حمایتی مربوط به ازدواج ، تشکیل خانواده، مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت، تحولات آن در دودهه گذشته، بررسی وضعیت سبک زندگی جوانان، طراحی و آماده سازی فصلنامه مطالعات راهبردی، تصویب آیین نامه دوره مربیگری، تاثیر ساماندهی آموزشی تخصصی گروه ورزشی از جمله این پژوهش ها است.
برگزاری کنگره ملی اوقات فراغت
وی همچنین درباره برگزاری کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی و علت تعویق در برگزاری آن توضیح داد: برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری این کنگره انجام و در نهایت قرار شد با همکاری دانشگاه شیراز کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی در تاریخ های 23 و 24 مرداد ماه در شیراز برگزار شود.
به گفته تقی زاده، قرار است در این کنگره موضوعات خرده فرهنگها، اوقات فراغت و سبکهای زندگی جوانان، اوقات فراغت، سبکهای زندگی جوانان و چالشهای جهانی شدن، سبکهای زندگی و الگوهای رفتار فراغتی جوانان، روند شناسی تحولات و تغییرات در الگوها و سبکهای رفتار فراغتی جوانان، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان سبک زندگی اسلامی - انقلابی - ایرانی و اوقات فراغت جوانان و نقش و جایگاه دستگاهها و سازمانهای تأثیرگذار در سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نقش و تأثیرگذاری خانواده و همسالان بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان، نقش کالاهای فرهنگی بر اوقات فراغت جوانان، اوقات فراغت و مشارکتهای اجتماعی داوطلبانه جوانان، نقش برنامههای تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی بر اوقات فراغت جوانان، نقش و جایگاه فناوریها و رسانههای نوین در سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان، آسیب شناسی الگوها و شیوههای گذران اوقات فراغت جوانان و ارائه راهکارها، آسیب شناسی منابع، امکانات و فضاهای گذران اوقات فراغت جوانان و راهکارهای بهینه سازی آن و ارزیابی سیاستها، برنامهها و طرحهای مرتبط با اوقات فراغت جوانان درایران و موفقیتها و ناکامیها از دیگر محورهای مطرح در این کنگره هستند.
کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان به همت مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان و همکاری دانشگاه شیراز به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس برگزار می شود.
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